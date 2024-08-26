Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) tarafından Ticaret Bakanlığı destekleriyle yürütülen Bebe ve Çocuk Konfeksiyonu Sektörü UR-GE Projeleri, firmaların ihracat odaklı büyümesine ivme kazandırmaya devam ediyor. BTSO’nun liderliğinde düzenlenen Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesinin Desteklenmesi Projesi (UR-GE) ile firmalar hem ihracatını hem de katma değerli üretimini artırıyor. UR-GE üyesi 29 firma, Bursa Business School ev sahipliğinde düzenlenen B2B organizasyonunda yabancı alıcılarla bir araya geldi. İki gün süren etkinlikte 500’ü aşkın iş görüşmesi gerçekleştirildi.

BTSO Meclis Başkanı Ali Uğur, “Paydaşlarımızla kurduğumuz güçlü iş birlikleri sayesinde sektörümüzün güçlü performansını daha da ileri taşımak istiyoruz. Bu nedenle alım heyeti organizasyonumuzu, iş birliğimizi güçlendireceğimiz ve yeni fırsatları keşfedeceğimiz bir platform olarak görüyorum” dedi.

BTSO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı İsmail Kuş, alım heyeti programının sektörün ihracatına önemli katkılar sağlayacağını söyledi.

Bursa, sektörün merkezi

BEKSİAD Başkanı Servet Yılmaz da, Bursa’nın bebe çocuk konfeksiyonu sektöründe 100 bin kişiye yakın istihdamı ve güçlü üretim kapasitesi ile bir merkez konumunda olduğunu söyledi. Gerçekleştirilen organizasyonların sektöre ivme kazandırdığını söyleyen Yılmaz, “İkili iş görüşmelerinde gerçekleşen tanışmaların kalıcı bir iş birliğine ve ticarete dönüşmesini diliyoruz” dedi.