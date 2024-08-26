Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın destekleri ile BTSO öncülüğünde hayata geçirilen Gökmen Uzay Havacılık Eğitim Merkezi’nde (GUHEM) gerçekleştirilen programın açılış törenine BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, TUA Başkanı Yusuf Kıraç ve TDT Genel Sekreter Yardımcısı Mirvokhid Azimov ile öğrenciler ve eğitmenleri katıldı.

BTSO Başkanı Burkay, “GUHEM projesi Bursa için uzay ve havacılık vizyonumuz doğrultusunda kurduğumuz bir hayaldi. Bu hayali gerçekleştirmenin gururunu yaşıyoruz. Türk devletlerinde uzay ve havacılık alanındaki çalışmalarıyla dünyaya örnek olan birçok isim var. Bu isimler, bilim tarihine adını altın harflerle yazdırmayı başardı. İnanıyorum ki bu merkezlerimiz sayesinde geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın da hayallerinde uzay ve havacılık bilinci oluşturacağız. Tarih boyunca olduğu gibi, önümüzdeki yıllarda da ülkemizin uzay ve havacılık çalışmalarına damga vuracak gençlerimiz yetişecek. GUHEM gibi merkezlerimiz de bu gençlerimize rehberlik edecek.” dedi.

Astrofizik, Roket ve Uzay Bilimi Eğitimleri

Türkiye’nin, ‘Milli Uzay Programı’nda da yer alan, 13 bin metrekarelik alanda uçuş okulu, mekatronik laboratuvarı ve simülatörler gibi pek çok düzenekle alanında Avrupa’nın en büyük, dünyanın ise ilk 5 merkezi arasında yer alan GUHEM’in ev sahipliğinde düzenlenen program, Türk gençleri arasında uzay bilincini geliştirmeyi, geleceğin uzay liderlerini yetiştirmeyi ve katılımcılar arasındaki dayanışma ve dostlukları güçlendirmeyi amaçlıyor. TDT üye ve gözlemci devletlerinden 50 öğrencinin katıldığı ve bu yıl ikinci kez düzenlenen Türk Uzay Kaşifleri Akademisi'nde gözlemsel astronomi, roket ve uzay bilimi, astrofizik, güneş sistemi gibi farklı konularda eğitimler düzenlendi. 21 Ağustos’ta başlayan söz konusu eğitim programı, 25 Ağustos’ta sona erdi.