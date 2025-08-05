Bursa’da 2012 yılında kurulan ve Ovaakça’daki 10 bin metrekarelik tesisinde yıllık 60 bin adet yatak üretim kapasitesine sahip olan Astin Yatak, büyüme hedefleri doğrultusunda Balkan ülkeleri ve Avrupa pazarında varlığını güçlendiriyor.

Bugüne kadar 12 farklı ülkeye ihracat gerçekleştiren Astin Yatak, Temmuz ayında Almanya'nın yanı sıra Bosna Hersek, Kosova, Karadağ ve Sırbistan’a gerçekleştirdiği yeni sevkiyatlarla ihracat atağını sürdürüyor. Astin Yatak Yönetim Kurulu Başkanı Ümit Çelek, ihracat hedeflerine dair yaptığı açıklamada şunları söyledi: “Türkiye'de 250’den fazla satış noktamızla geniş bir müşteri ağına sahibiz. Ortopedik, ergonomik ve modern tasarımlara sahip ürünlerimiz hem yurt içinde hem de yurt dışında büyük ilgi görüyor. Almanya, Fransa, Belçika, Hollanda, Kuzey Makedonya, Bosna Hersek ve Kosova gibi ülkelerde aktif olarak pazar payına sahibiz. Ayrıca Irak’a ve Çad’a da ihracat yapıyoruz. Yeni dönemde ihracatın toplam gelirimiz içindeki payını yüzde 10’dan yüzde 20’ye çıkarmayı hedefliyoruz.”