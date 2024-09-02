Ekonomide soğuma sinyalleri artarken, finansman ihtiyacı olan şirketlerin kredi arayışları sürüyor. Sıkı para politikası nedeniyle yükselen faiz oranları kredi kullanımını iyice zorlaştırdı. Kredi faizleri aylık yüzde 4 ile yüzde 6 aralığında değişiklik gösteriyor.

Yüksek faiz oranları ve artan kısıtlamalara paralel olarak ticari kredi kullanımı neredeyse imkansız hale geldi. Buna rağmen finansman ihtiyacı olan birçok şirket uygun kredi arayışlarını sürdürdü. KOBİ kredisi faizleri yüzde 4'ün üzerinde seyrederken, kredi maliyetleri yüzde 70 seviyesine yakın seyretti. 12 ay vadeli 100 bin liralık kredinin geri ödemesi 150 bin liraya yükseldi.

Akbank

Faiz Oranı: Yüzde 3,99

Aylık Taksit: 10.773 TL

Toplam Ödeme: 130.372 TL

QNB Finansbank

Faiz Oranı: Yüzde 4,27

Aylık Taksit: 10.956 TL

Toplam Ödeme: 132.575 TL

ING Bank

Faiz Oranı: Yüzde 4,11

Aylık Taksit: 10.851 TL

Toplam Ödeme: 131.314 TL

Denizbank

Faiz Oranı: Yüzde 5,49

Aylık Taksit: 11.774 TL

Toplam Ödeme: 142.391 TL

Yapı Kredi

Faiz Oranı: Yüzde 4,50

Aylık Taksit: 11.108 TL

Toplam Ödeme: 134.399 TL