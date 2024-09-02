Ekonomide soğuma sinyalleri artarken, finansman ihtiyacı olan şirketlerin kredi arayışları sürüyor. Sıkı para politikası nedeniyle yükselen faiz oranları kredi kullanımını iyice zorlaştırdı. Kredi faizleri aylık yüzde 4 ile yüzde 6 aralığında değişiklik gösteriyor.
Yüksek faiz oranları ve artan kısıtlamalara paralel olarak ticari kredi kullanımı neredeyse imkansız hale geldi. Buna rağmen finansman ihtiyacı olan birçok şirket uygun kredi arayışlarını sürdürdü. KOBİ kredisi faizleri yüzde 4'ün üzerinde seyrederken, kredi maliyetleri yüzde 70 seviyesine yakın seyretti. 12 ay vadeli 100 bin liralık kredinin geri ödemesi 150 bin liraya yükseldi.
Akbank
Faiz Oranı: Yüzde 3,99
Aylık Taksit: 10.773 TL
Toplam Ödeme: 130.372 TL
QNB Finansbank
Faiz Oranı: Yüzde 4,27
Aylık Taksit: 10.956 TL
Toplam Ödeme: 132.575 TL
ING Bank
Faiz Oranı: Yüzde 4,11
Aylık Taksit: 10.851 TL
Toplam Ödeme: 131.314 TL
Denizbank
Faiz Oranı: Yüzde 5,49
Aylık Taksit: 11.774 TL
Toplam Ödeme: 142.391 TL
Yapı Kredi
Faiz Oranı: Yüzde 4,50
Aylık Taksit: 11.108 TL
Toplam Ödeme: 134.399 TL