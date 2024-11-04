Almanya Berlin’de düzenlenen ve raylı sistemler dünyasının en büyük buluşma platformları arasında yer alan fuar, global çapta en son teknoloji ve trendleri sergileyen lider şirketlere ev sahipliği yaptı. Canray Ulaşım, yenilikçi ürünleri arasında yer alan hafif ve dayanıklı araç gövdeleri, verimlilik sağlayan bileşenleri ve sürdürülebilir üretim teknolojileri ile fuarın en dikkat çeken ismi oldu.

Yeşilova Holding Yönetim Kurulu Üyesi Yasemin Yeşilova, fuar ile ilgili yaptığı değerlendirmede, 2024’ün şirket için büyük başarılarla dolu bir yıl olduğunu ifade etti. Yeşilova, “İnovasyon ve sürdürülebilirlik odağımızla büyük iş birliklerine imza attık. Ürünlerimizle hem yurt içinde hem de yurt dışında dikkat çekmeye devam ediyoruz. Ülkemizde yürütülen milli projelerde üstlendiğimiz üretim sorumluluğu sayesinde, Türkiye’ye büyük katkılar sunmanın gurur ve mutluluğunu yaşıyoruz” dedi.

Alüminyumdan özel teknolojiler

Canray Ulaşım’ın inovatif çözümleri, sadece günümüz raylı sistemlerinin verimliliğini artırmakla kalmıyor, aynı zamanda karbon ayak izini minimize eden ve geleceğin ulaşım ihtiyaçlarını karşılayacak alüminyumdan özel teknolojiler sunuyor. Fuar boyunca yapılan sunumlar ve toplantılar, şirketin raylı sistemler sektöründeki liderlik pozisyonunu güçlendirdiği ve yeni iş fırsatlarına kapı araladığı önemli bir platform oluşturdu.

Fuar boyunca Canray Ulaşım’ın standı hem yerli hem de yabancı sektör temsilcilerinden yoğun ilgi gördü. Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demir Yolları (TCDD) ve TÜRASAŞ yetkilileri de Canray Ulaşım standını ziyaret edenler arasında yer aldı. Alstom, Siemens ve Caf markalarının yetkilileri ile yapılan görüşmelerde de mevcut projeler ve yeni iş fırsatları ele alınırken, şirketin sürdürülebilir ve yenilikçi çözümleri detaylı olarak paylaşıldı.