Tüyap tarafından düzenlenen fuar, 23-26 Ekim 2024 tarihleri arasında İstanbul'daki Tüyap Fuar ve Kongre Merkezi'nde gerçekleşti. Fuar, ambalaj sektöründeki en son yenilikleri sektör profesyonelleriyle buluşturdu. Yaklaşık 120 bin metrekarelik alanda düzenlenen ve 1200'ün üzerinde yerli ve global firma ile firma temsilcilerini ağırlayan fuara, 15 bini yurtdışından olmak üzere 80 bin kişiyi aşkın katılım sağlandı.

Sektörün öncü kuruluşlarından Ayplastik, her yıl olduğu gibi bu yıl da fuardaki yerini alarak en yeni ürünlerini sektör profesyonellerinin ilgisine sundu. Fuar hakkında değerlendirmelerde bulunan Ayplastik A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Kağan Yeşil, “Köklü geçmişe sahip şirketimiz sektörü global olarak yakından takip ederek, en güncel teknolojiler ile üretim gerçekleştirmektedir. Bugün Türkiye’nin pek çok perakende ve endüstriyel markasına hizmet verdiğimiz gibi ihracatımız ile de dünya pazarlarında rekabet ediyoruz. Bu fuarda pek çok ürünümüzün yanı sıra en yeni ürünümüz olan “nonwoven çanta”yı da sektör profesyonellerinin beğenisine sunduk. Standımıza ve ürünlerimize gösterilen ilgiden oldukça memnunuz. Fuar, yurt dışı katılım açısından da bereketli geçti. Fuardan edindiğimiz yeni müşteriler ile hem yurtiçi hem de yurt dışı müşteri portföyümüzü geliştireceğimize inanıyoruz” dedi.