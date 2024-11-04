Fuardan memnun ayrıldıklarını söyleyen trex Dijital Akıllı Üretim Sistemleri A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı İlhan Özdemir, “Türkiye pavilyonunda ülkemizi temsil ettik, ziyaretçilerin standımıza ilgisi yoğundu. Bölgede, üretime uyumlanmış faaliyetler başlamış durumda, bu da yazılım ihracatına talebi arttırmış. Artan talep, yazılım ihracatında yeni fırsatların kapılarını aralıyor ve bizi, inovatif çözümlerimizle global pazarda daha güçlü bir konuma taşımaya teşvik ediyor. Hedefimiz, bu büyüme potansiyelini değerlendirerek ülkemizin yazılım sektöründeki başarısını uluslararası alanda daha da ileriye taşımaktır dedi.

Editör: DİLEK ATLI