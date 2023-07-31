Bursa’da ‘dönüşüm muhteşem olacak’
Bursa’nın depreme karşı dirençli kent haline getirilmesi amacıyla 7 ayrı bölgede kentsel dönüşüm projelerini kesintisiz sürdüren Büyükşehir Belediyesi, yerinde ve uzlaşı temelli bu dönüşümlerle kente 8644 konut ve 908 dükkan kazandıracak.
Büyükşehir Belediyesi, İstanbul Caddesi ile Yiğitler, Esenevler ve 75. Yıl Mahalleleri kentsel dönüşüm projelerinde önemli bir mesafe alırken, toplamda 7 kentsel dönüşüm projesi üzerinde yoğun mesai harcıyor. Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, kentsel dönüşüm proje alanlarını basın mensupları ile gezip, Bursa’yı depreme dirençli kent haline getirme noktasındaki kararlılıklarını bizzat sahada gösterdi.
Kentsel dönüşüm alanları gezisinin sonunda projelerle ilgili değerlendirme yapan Başkan Aktaş, “Bursa’mızda kentsel dönüşümle alakalı çok özel bir hamle başladı. Bursa çok özel bir şehir. Bu şehrin tabii insanımızın da desteğiyle, katkısıyla daha güzel yerlere gelmesi lazım. Olası bir depreme hazırlıklı olmamız da kaçınılmaz bir gerçek. Bu manada kurumsal anlamda kentsel dönüşüm adımlarını atıyoruz.
Hem yeni yollar açılıyor hem daha sağlıklı, kaliteli binalar yapılıyor. Bir taraftan da mevcut binalarla alakalı desteklenmeler, güçlendirmeler devam ediyor. Ben bu noktada her vatandaşımızın üzerine düşen sorumluluğu yerine getirmesini temenni ediyorum” diye konuştu.