Osmangazi Meydanı’nda Cumhuriyetin 102’inci yılı etkinleri kapsamında düzenlenen Cumhuriyet Kadınları Festivali’nde Osmangazili girişimci kadınlar kendi el emekleriyle ürettiği el işi ürünleri sergiledi. Osmangazi Belediyesi’nin kadınların üretim gücünü desteklemek ve girişimcilik ruhunu teşvik etmek amacıyla hayata geçirdiği ‘Kadın Girişimciler Sokağı’ bu kez 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlama etkinlikleri kapsamında kuruldu. Osmangazi Meydanı’nda düzenlenen Cumhuriyet Kadınları Festivali’nde kadın girişimciler el emeği ürünlerini sergilerken Barış Mahallesi Kadın Bando ve DAĞDER Halk Dansları Ekipleri gösteri yaptı. Genç Orkestra ve Çocuk Korosu’nun sahne aldığı etkinlikler Pazar günü düzenlenecek Osmangazi Belediyesi Halk Dansları Topluluğu Gösterisi ve Uludağ Sanat TSM Korosu konseriyle son bulacak. Cumhuriyet Kadınları Festivali’ne Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, belediye başkan yardımcıları, meclis üyeleri, girişimci kadınlar ve vatandaşlar katıldı.

“Cumhuriyetin önemi kadınlar için her şeyden daha fazla”

Herkesin Cumhuriyet Bayramını kutlayarak sözlerine başlayan Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, Cumhuriyet Bayramı kutlu olsun nice 102. Yıllara Cumhuriyet kimsesizlerin kimsesi, Büyük Önder Atatürk, Avrupa’nın 150 yılda yaptığı değişim, gelişim ve devrimi 15 yılda yapmıştır. Büyük Önder Atatürk, savaşlarda kırılmış ve yorulmuş bir halkı, medeniyetle tanıştırarak tarihin en önemli sürecini başlatmıştır. Bunu başaran ve önderlik eden Büyük Önder Atatürk ve silah arkadaşlarını bir kez daha saygı minnet ve rahmetle anıyoruz. Cumhuriyetin herkes için bir önemi var ama öncelikle kadınlar için önemi her şeyden daha fazla gençlere, çocuklara, kadınlara ve kimsesizlere ev sahipliği yapmış onları tekrardan birey yapmış, tebaa olmaktan yurttaş olmaya getirmiştir. Bugün onların kurduğu Cumhuriyet sayesinde kadınlarımız burada el emeği göz nuru ürünlerini yurttaşlarımızla buluşturuyor. Cumhuriyetin önemini ve bizler için olmazsa olmazımız ve vazgeçilmez olduğunu bütün dünyaya, başta emperyalizme ve ülkelerine bildirmek ve onu savunmak durumundayız. Cumhuriyeti savunacak, yaşatacak ve ileriye götürecek olanda gençlerdir. Cumhuriyetimize dört bir elden sarılarak ilelebet payidar kalmasını sağlayacağız” dedi.

Cumhuriyet Kadınları Festivalini ziyaret eden yurttaşlar düzenlenen etkinliklerle hem keyifli bir gün geçirirken hem de üreten kadınların el emeğiyle hazırladığı ürünlerden alışveriş yapma imkanı buldu.