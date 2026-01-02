Osmangazi Belediyesi, olumsuz hava koşullarının ulaşımı aksatmaması için çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdürüyor. Kent genelinde etkili olan kar yağışının ardından yollarda meydana gelebilecek buzlanmalara ilişkin harekete geçen Osmangazi Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, ilçe sınırlarında yer alan bölgelerdeki yollarda tuzlama çalışmalarını sıklaştırdı. Dağ yamaçlarında yer alan mahallelerin yanı sıra şehir içi trafiğin yoğun olduğu noktalarda tuzlama çalışmalarını gerçekleştiren ekipler, buzlanma riskine karşı önlemler alarak ulaşımı güvenli hale getirdi. Öte yandan talepler doğrultusunda da ilgili noktalarda anında faaliyete geçen ekipler, hizmetlerini ilçe genelinde sürdürüyor.