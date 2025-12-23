Rektörlük B Salonunda gerçekleşen törene, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İrfan Kırıştıoğlu, Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Adem Akpınar, FERKAN A.Ş. Yönetim Kurulu Üyeleri Ferah Özkan ve M. Kamil Özkan, Makine Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Ali Rıza Yıldız ile akademik ve idari personel katıldı. Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İrfan Kırıştıoğlu, araştırma üniversitelerin dinamik bir ligde yarıştığını ve bu yarışta aktif olmanın sadece yayınlarla değil, proje, ulusal ve uluslararası işbirlikleri gibi birçok parametreyle mümkün olduğunu vurguladı. BUÜ’nün uluslararası işbirliği ve özellikle üniversite-sanayi işbirliği alanlarında diğer üniversiteler arasında öne çıkan bir pozisyonda olduğunu belirten Prof. Dr. Kırıştıoğlu, amaçlarının, Ankara ve İstanbul'daki üniversitelerle çalışan Bursa'daki firmaların dikkatini bölgedeki üniversitelere çekmek olduğunu söyledi. Etkileşimi artırmak adına genel ziyaretler yerine, daha hedef odaklı ve spesifik, çift taraflı fayda sağlayacak ikili etkileşimleri desteklediklerini ve bu yöntemin daha verimli sonuçlar doğurduğunu ekleyen Kırıştıoğlu, protokolün bu yöndeki seri çalışmaların bir parçası olduğunu belirterek hayırlı olmasını diledi.