BEKSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Bayezit Genel Kurul’un açılışında yaptığı konuşmada, Bursa’nın köklü üretim kültürünü, ortak akıl ve birlik ruhunu geleceğe taşımak için yeni bir sayfa açtıklarını belirterek, BEKSİAD Genel Kurulu’nda alınacak her kararın, sektörün yalnızca bugününü değil yarınlarını da şekillendireceğini söyledi. 2003 yılında sektörün duayenlerinin öngörüsüyle kurulan BEKSİAD’ın bugün yaklaşık 2 bin işletme, 75 bin kişilik istihdam, dünya genelindeki pazarlara ulaşan ihracat hacmi ve kurumsal birikimiyle bebe ve çocuk konfeksiyonu sektörünün Türkiye’deki en güçlü temsilcisi olduğuna dikkat çeken Bayezit, “Bursa’nın üretim gücü, girişimcilik ruhu ve ticaret kültürü; BEKSİAD çatısı altında ‘ortak akıl – ortak hedef – ortak başarı’ anlayışıyla birleşmektedir. Vişne Ticaret Bölgesi ise bugün ürünlerini 60’tan fazla ülkeye ulaştıran dev bir sistem haline gelmiştir” diye konuştu.

Birliktelik ruhu şeffaf yönetim

11. Dönem Yönetim Kurulu olarak göreve geldikleri ilk günden itibaren sorumluk bilinciyle hareket ettiklerine değinen Bayezit, yol haritalarını masa başında değil sahada, teoride değil pratikte, ‘biz biliriz’ diyerek değil ‘birlikte yaparız’ diyerek şeffaf bir anlayış doğrultusunda oluşturduklarını vurguladı. Eğitimden fuarlara, URGE projelerinden tasarım etkinliklerine, uluslararası temaslardan marka gelişim programlarına kadar çok geniş bir alanda çalışmalar yürüttüklerine işaret eden Bayezit, “Her bir çalışma, sektörümüzü geleceğe hazırlamak için atılmış stratejik bir adımdı. Buradan özellikle ifade etmek isterim ki: Bu başarı; inananların, vazgeçmeyenlerin ve bu sektörü kendi geleceği gibi sahiplenenlerin ortak zaferidir. Yalnızca bir sonucun değil, omuz omuza verilen emeğin, kurulan gönül birliğinin ve siz değerli üyelerimizin güveniyle büyüyen güçlü bir birlikteliğin eseridir. Bu yolculukta sektörümüze olan inancı, vizyonu ve samimi desteğiyle her zaman yanımızda duran, duruşuyla bize güç veren Bursa Ticaret ve Sanayi Odası Başkanımız Sayın İbrahim Burkay’a huzurlarınızda gönülden teşekkür ediyorum” dedi.

Dünya ekonomisinin zorlu bir süreçten geçtiğini ifade eden BEKSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Bayezit, “Üretim maliyetlerinin artması, enerji ve işçilik giderlerinin yükselmesi ve kurdaki dalgalanmalar rekabet gücümüzü zorluyor. Bir dönem güçlü olduğumuz fiyat ve teslimat avantajlarımız, bugün aynı ölçüde sürdürülebilir olmaktan uzaklaşıyor. Bu nedenle açıkça ifade etmek isteriz ki Türkiye’nin üretim gücünü koruyacak, ihracatı destekleyecek politikalara her zamankinden daha fazla ihtiyaç vardır. Dünya artık sadece üretimi değil tasarımı, inovasyonu, kaliteyi, markalaşmayı, sürdürülebilirliği konuşuyor” diyerek görüşlerini dile getirdi.

Sektörün dönüşüm başlıkları

Konuşmasında Ankara’dan Bursa’ya uzanan yolculuğunu da özetleyen BEKSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Bayezit, sektörün dönüşüm ve gelişim sürecinde olduğuna işaret ederek dönüşüm başlıklarını, Ar-Ge ve tasarım merkezlerinin güçlendirilmesi, moda ve trend oluşturan bir yapıya geçiş, markalaşma yatırımlarının desteklenmesi, dijitalleşme ve otomasyon, verimlilik odaklı üretim, karbon ayak izi düşük sürdürülebilir üretim, uluslararası pazarlarda güçlü iş birlikleri, yeni fuar ve pazar modelleri olarak belirlediklerini dile getirdi.