Uludağ Koleji Bilim Kurulu Üyesi ve Uludağ Gelişim Akademisi Başkanı Öğretim Görevlisi Nilüfer İnceman Akgün’ün koordinatörlüğünde gerçekleştirilen projeye ait sergi Nazım Hikmet Kültürevi’nde Uludağ Koleji öğrencilerinin ‘Uludağ Koleji Dünya Kız Çocukları Günü bildirisinin’ okumasıyla açıldı.

Bir toplumun gücünün kız çocuklarımızın gücü ile doğru orantılı olduğunu ve gücü doğru formüle edebilmenin ön koşulunun da “eğitim” olduğunu vurgulayan Uludağ Koleji Yönetim Kurulu Başkanı Çetin Yıldırım, “Toplumun şekillenmesinde kız çocuklarımız geleceğin en önemli yapı taşlarından biridir. Kız çocuklarımızın her biri geleceğin doktoru, mühendisi, sanatçısı, bilim insanı. Tüm kız çocuklarımızın potansiyelini bu şekilde değerlendirmeli ve o potansiyeli keşfetmek için başarılarına ilham olacak kapıları açmalıyız.” dedi.

Uludağ Koleji Kampüs Müdürü Sayın Kadir Sezer ve Uludağ Koleji Gelişim Akademisi Başkanı Sayın Nilüfer İnceman Akgün, “Bizler Uludağ Koleji olarak, Kız Çocukları Günü'nün bu yıl Dünya Barışına çağrı olmasını istedik. Barışın simgesi haline gelen Sadako 1000 turna kuşu hikayesinden esinlenerek öğrencilerimizle birlikte 1000 turna kuşu yaptık. ‘Barış’ çağrısına kulak verdiğimiz bu projemizde kız çocuklarımızın ‘eğitim hakkı’, ‘beslenme’, ‘yasal haklar’ gibi konuları da gündeme getiriyor, Dünya Kız Çocukları Günü’nü bu farkındalıkla kutluyoruz” ifadelerini kullandı.