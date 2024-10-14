2019 yılında Bursa’da kurulan ve yaklaşık 6.500 m2’lik tesisinde 80 kişilik kadrosuyla ülkemizin dört bir yanına dünyaca ünlü GWeike markalı fiber laser makine tedarik eden Lothbrog Makine, beş yıl gibi kısa bir sürede sektör liderliğini de pekiştirdi.

Fiber Laser makinede zirvede

1000’inci makinelerinin Bursa’da kullanılacak olmasından memnuniyet duyduklarını belirten Lothbrog Makine Yönetim Kurulu Başkanı Lütfi Akıncıoğlu, demir- çelik şekillendirme yöntemlerinde inovatif bir gelişme olarak ortaya çıkan ‘Fiber Laser’ teknolojisinin bugün neredeyse tüm üretim tesislerinin vazgeçilmez bir parçası haline geldiğini kaydetti. Satışını gerçekleştirdikleri 1.000’inci makineyle birlikte 5 bin dolarlık hediye çekini de firma sahibi Semih Erbek’e teslim eden Akıncıoğlu, “Sac ve metal işleme sektöründe 25 yılı aşkın deneyime sahip Elei Machine Tools firmasının GWeike’i tercih etmesinden dolayı mutluyuz” dedi.

Yeni aldıkları GWeike markalı fiber laser makineler ile kesim ve üretimde metal sektörüne yeni bir soluk getireceklerini söyleyen Elei Machine Tools firmasının sahibi Semih Erbek de, “Yurtiçi ve yurtdışı dahil olmak üzere metal işleme sektörüne yönelik üretim konusunda önemli tecrübelere sahibiz. GWeike markalı fiber laser makinelerinin kabiliyetlerini ve kullanım kolaylığını biliyoruz. Bunlara fiyat avantajları da eklenince tercihimiz bu yönde oldu” şeklinde konuştu.