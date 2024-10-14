Bursa Kayapa Organize Sanayi Bölgesi’ndeki fabrikasında, plastik atıkları işleyerek granül ham madde halinde yeniden ekonomiye kazandıran Burpol Polimer Plastik, alanında global bir şirket olma hedefi doğrultusunda önemli bir adım attı.

Romanya’da yeni şirket

“Önümüzdeki süreçte geri dönüştürülmüş plastikler, daha yüksek bir oranda üretimde kullanılmaya başlanacak. Biz de artan bu talebe karşılık vermek üzere Romanya’da şirketimizi kurduk” diyen Burpol Polimer Plastik Kurucu Ortağı ve Genel Müdürü İlkay Yıldırım, Burpol Europe SRL firmasıyla Avrupa’nın önde gelen otomotiv, beyaz eşya ve diğer sektör firmalarına uluslararası standartlara sahip ham madde sunacaklarını bildirdi.

Romanya’daki şirketle birlikte ihracatlarının artacağını belirten İlkay Yıldırım, “Avrupa müşterilerimize sevkiyatlarımız bu şirket üzerinden gerçekleşecek. Avrupalı firmalara PP, ABS, PA, PS gruplarında recycle ham madde sağlayacağız. Ham maddelerimiz Reach, RoHS, TDS, MDS ve gerekli geri dönüşüm sertifikalarına sahip. Dünyada geçerli Recyclass sertifikasını tüm ürünlerimiz için sağlamaktayız” diye konuştu.