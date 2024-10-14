Bursa Gazeteciler Cemiyeti’nin (BGC) sosyal yardımları kapsamında BGC üyelerine ve çocuklarına verilen “üniversite bursları” için başvurular başladı. BGC’den yapılan açıklamada, “Burstan ilk defa yararlanmak isteyen üyelerimiz, burs başvuru formunu eksiksiz olarak doldurarak, ekleriyle birlikte 25 Ekim 2024 Cuma günü akşamına kadar Bursa Gazeteciler Cemiyeti’ne iletebilirler. Bursu devam eden öğrencilerimizin, eğitimlerine devam ettiklerine ilişkin öğrenci belgelerini BGC’ye iletmeleri yeterli olacaktır. Bursun süresi ve miktarı Kasım ayı başında toplanacak olan BGC Yönetim Kurulu’nda kesinleşecektir” denildi.

Editör: DİLEK ATLI