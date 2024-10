EKOHABER ÖZEL

Bursa’nın nezih bölgesi Bademli’nin en tepe noktasında, lüks ve keyifli yaşam tarzını sevenler için doğanın eşsiz manzarasını sunan 14800 Vera Bademli Evleri’nde inşaat çalışmaları tamamlandı. 14 bin metrekare arazi üzerindeki projede, villa ve daire tipi gibi seçenekler bulunuyor. Arazinin üç tarafı meşe ormanlarıyla çevrili 14800 Vera Bademli Evleri, sakinlerine doğayla iç içe bir yaşam sunuyor. Açık ve kapalı havuzu da dahil olmak üzere 2000 m² sosyal tesisli 18 haneden oluşan bu özel site, spor salonu, çocuk oyun parkları, kapalı otoparkı, kafeterya ve sosyal donatı alanları ile site sakinlerine mutlu bir hayat ortamı sağlıyor.

14800 Vera Bademli Evleri ile şehrin yakınında, Bademli’nin merkezinde ve aynı zamanda doğanın içinde bir yaşam sunduklarını belirten Göler Holding Yönetim Kurulu Başkanı Nurettin Göler, projelerinde 6 adet villa ve 12 adet daire tipi olmak üzere 18 bağımsız bölüm sunduklarının bilgisini verirken, şunları söyledi:

“Projemizdeki özel tasarım villalarımız 3 kat ve 1155 metrekare faydalı alandan oluşmakta. Her birinde açık yüzme havuzları ve ısıtmalı jakuziler bulunurken ayrıca her villanın kendine ait 10’ar araçlık kapalı otoparkı ve kapalı depo alanları mevcuttur. Daire bloklarımız ise 680 metrekare faydalı alana sahip alt bahçe ve teraslı 530 metrekare faydalı alana sahip üst bahçe katı daire alternatifleri olmak üzere 2 kattan oluşuyor. Her dairemiz için 3 araçlık kapalı otopark ve depo alanı ise site içi yürüyüş yollarında araç trafiği olmayacak yapıda tasarlandı. 14800 Vera Bademli içerisinde 18 hanenin de özel 1000 metrekare bahçe alanları, müstakil girişleri ve kapalı otoparktan asansör ile ulaşım imkânı bulunuyor. Ayrıca yerden ısıtma sistemi, 1. sınıf alüminyum doğrama, ısıcam pencereler ve biyoklimatik pergola güneş kırıcı sistemlerimiz ile her projemizde olduğu gibi 14800 Vera Bademli’de de konforlu lüks bir yaşamı sizlere sağlıyoruz.”

Sitenin araç trafiğine kapalı olduğunu kaydeden Göler, “Site içi tüm araç trafiğinin kapalı otopark katından sağlanması sayesinde sitedeki sokaklarda araç olmayacak. Böylece çocuklar araç korkusu olmadan site içerisinde rahatça oynayıp özlenen mahalle kültürüyle keyifli vakit geçirebilecekler” dedi.

Bursa’ya nitelikli projeler kazandıracağız

Önümüzdeki dönemde Bursa’ya nitelikli projeler kazandırmaya devam etmeyi planladıklarını belirten Nurettin Göler, “Bütün projelerimizde depreme dayanıklı tasarımlar, çevre dostu uygulamalar ve yüksek kaliteli malzemeler kullanmamız, güvenlik ve kaliteye olan bağlılığımızın bir yansımasıdır. Şirketimiz, en doğru ve güvenilir çözümleri sunmak amacıyla katı bir iç kontrol mekanizması uygulayarak, öz denetim ilkesini benimsiyor. N.Göler İnşaat olarak, hizmet güvenilirliğinin tasarım aşamasından proje tamamlanana kadar korunması gerektiğine inanıyoruz. Deneyimli teknik ve tasarım ekibimiz yenilikçi çözümleri benimseyerek, her projede uyum sağlayan ve ileri görüşlü bir yaklaşımı garanti altına alıyoruz” diye konuştu.