29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kapsamında Uludağ Koleji Okul bahçesinde gerçekleştirilen ‘Açık hava Sineması’ etkinliğinde 7’den 70’e herkes Cumhuriyeti coşkuyla kucakladı. “125. yıla Zaman Kapsülü” projesiyle Cumhuriyete dair kaleme alınan yazılar, geleceğe yazılmış mektuplar ve Cumhuriyete özgü sembolik eşyaları zaman kapsülüne yerleştiren Uludağ Koleji öğrencileri geleceğe bırakmış oldukları bu değerli hatıranın 25 yıl sonra aynı heyecanla karşılanacağının kararlılığı ve inancını paylaştılar. Cumhuriyet dönemine ait kıyafetlerle sahne aldığı ‘Cumhuriyet Dönemi Defilesi’nde tarihe keyifli bir yolculuk gerçekleştiren Uludağ Koleji öğrencileri; okul korosu, orkestra, dans ve drama topluluğunun göz kamaştıran performansıyla 29 Ekim Kutlama töreni’nde öğretmen ve velilerinden tam puan aldı.

Her yıl olduğu gibi bu sene de Atatürk’e ve Cumhuriyete bağlılıklarıyla geleceğe umut ve ilham olan Uludağ Koleji Cumhuriyet Yürüyüşü buluşmasında Atamızın geleceğe armağan ettiği bağımsızlığımızın sembolü Cumhuriyetimizin coşkusunu tüm Bursa Halkı olarak hep birlikte yaşadık!