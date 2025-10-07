Eğitim ve öğretimdeki yeni bilimsel bilgileri, bilgiye erişim ve öğretme yöntemlerini değerlendirmek ve tüm bu yöntemleri yeni eğitim öğretim yılına entegre etmek için gerçekleştirilen Uludağ Koleji Bilim Kurulu toplantısında; Prof. Dr. Kadir Çüçen, Prof. Dr. Şenay Şahin, Prof. Dr. Kerime Üstünova, Prof. Dr. İsmail Naci Cangül, Prof. Dr. Zübeyde Sinem Genç, Prof. Dr. E. Rüyam Küçüksüleymanoğlu, Prof. Dr. Şehnaz Baltacı ve Öğr. Görevlisi Nilüfer İnceman Akgün, Uludağ Koleji Yönetimi ile bir araya geldi.

Uludağ Koleji Bilim Kurulu Başkanlık görevini bu sene Prof. Dr. Şenay ŞAHİN’e devreden Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Kadir Çüçen; Uludağ Koleji Bilim Kurulu üyeleri olarak geleceği inşa etme sürecinde gelişim ve yenilenmenin önemliliğini vurgulayan konuşmasında, yeni gelişmelerin paylaşıldığı bilimsel etkinliklerle öğrencilere rol model olmaya devam edeceklerinin altını çizdi.

Bilim insanının etik ve bilimsel kişiliğini sergileyerek düşünen ve üreten insan örneklemesi ile gelecek nesile yol göstermeye hep birlikte devam edeceğini belirten Uludağ Koleji Bilim Kurulu yeni Başkanı Prof. Dr. Şenay Şahin; Uludağ Koleji Bilim Kurulu ve Yönetim Kadrosu olarak, bilimsel, bilgi ve öğretim yöntemleri açısından Türkiye’de yeni‘’ilk’lere imza atacak olmanın ortak heyecanını paylaştı.