Lima Logistics Kurucu Ortağı Sinan Türel, Lima Spor Kulübü’nün yönetim kurulunun ortak hayali olarak doğduğunu belirterek: “Çocuklarımız için kurduğumuz bu hayal, bugün yüzlerce gencin hayatına dokunan, onları spora yönlendiren ve başarıya hazırlayan bir oluşuma dönüştü. 5. yılımızda bu yolculuğun geldiği noktadan gurur duyuyoruz.” dedi. Kulüp yöneticileri yaptıkları konuşmalarda, voleybol ve basketbol branşlarında verilen eğitimlerin yanı sıra özel çocuklara yönelik projelere özel önem verdiklerini aktardı. Ayrıca, spor başarılarının gençlere yurtdışında burslu eğitim fırsatları kazandırdığını vurguladı. Geçmiş dönemlerin milli voleybolcu kadınları Teamefso, Lima Spor Kulübü sporcularıyla bir araya gelerek deneyimlerini aktarmaktan ve onlarla antrenman yapmaktan büyük mutluluk duyduklarını ifade ettiler. Deneyimlerini yeni nesillere aktarmanın önemine değinen sporcular, sosyal sorumluluk projeleri kapsamında Lima Spor Kulübü ile genç kızların yetişmesinde önemli rol üstleneceklerini vurguladılar. Etkinlikte milli atlet Ramil Guliyev ve eski futbolcu milli Metin Tekin gibi isimler de yer aldı. Lima Logistics, sporun birleştirici gücüne inanarak desteklediği projelerle önümüzdeki dönemde sosyal sorumluluk alanlarına daha fazla ağırlık vereceğini duyurdu.