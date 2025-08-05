Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ve Ticaret Bakanlığı işbirliğiyle oluşturulan haziran ayına ilişkin geçici dış ticaret verileri açıklandı. Buna göre, Genel Ticaret Sistemi (GTS) kapsamında ihracat, haziranda geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 7,9 yükselişle 20 milyar 515 milyon dolar, ithalat da yüzde 15,2 artışla 28 milyar 688 milyon dolar oldu. Dış ticaret açığı, haziranda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 38,8 artarak 8 milyar 173 milyon dolara yükseldi. İhracatın ithalatı karşılama oranı Haziran 2024'te yüzde 76,4 iken geçen ay yüzde 71,5 olarak belirlendi.