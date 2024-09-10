Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), temmuz ayına ilişkin dış ticaret endekslerini açıkladı.
Buna göre, ihracat birim değer endeksi, temmuzda geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 0,9 yükseldi.
Endeks, Temmuz 2023'e göre gıda, içecek ve tütünde yüzde 8,4, ham maddelerde (yakıt hariç) 5,4 artış gösterirken yakıtlarda yüzde 0,7, imalat sanayisinde (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 1 azaldı.
İthalat birim değer endeksi, temmuzda yıllık bazda yüzde 3,1 artış gösterdi.
Endeks, geçen yılın aynı ayına göre, gıda, içecek ve tütünde yüzde 7, yakıtlarda yüzde 10,1, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 3,9, imalat sanayisinde (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 0,3 arttı.
Editör: DİLEK ATLI