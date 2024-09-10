Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), temmuz ayına ilişkin iş gücü istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, Türkiye genelinde 15 ve daha yukarı yaş grubundaki işsiz sayısı, temmuzda bir önceki aya kıyasla 112 bin kişi azalarak 3 milyon 167 bin kişi oldu. İşsizlik oranı bir önceki aya göre 0,4 puan azalarak yüzde 8,8 seviyesinde gerçekleşti. İşsizlik oranı, geçen yılın aynı ayına göre ise 0,5 puan azaldı.

İşsizlik oranı erkeklerde yüzde 7, kadınlarda yüzde 12,4 olarak tahmin edildi.

Söz konusu ayda 15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfusta işsizlik oranı, bir önceki aya göre 1 puan azalarak yüzde 16,6 oldu. Bu yaş grubunda işsizlik oranının erkeklerde yüzde 12,2, kadınlarda ise yüzde 25 olduğu hesaplandı.

Verilere göre, 2022-2024 dönemi mevsim etkilerinden arındırılmış işsizlik oranları şöyle:

Ay/Yıl 2022 2023 2024 Ocak 11,1 9,6 9 Şubat 10,7 10 8,7 Mart 11,1 10,1 8,6 Nisan 10,9 10,1 8,6 Mayıs 10,9 9,6 8,5 Haziran 10,3 9,4 9,2 Temmuz 10,2 9,3 8,8 Ağustos 9,8 9,1 Eylül 10,1 9,1 Ekim 10,3 8,5 Kasım 10,1 9 Aralık 10,3 8,8

İstihdam oranı 0,3 puan artarak yüzde 49,6 olarak hesaplandı

Buna göre, mevsim etkisinden arındırılmış istihdam edilenlerin sayısı, temmuzda bir önceki aya göre 235 bin kişilik artışla 32 milyon 712 bine yükseldi. İstihdam oranı ise 0,3 puanlık artışla yüzde 49,6 olarak gerçekleşti. Bu oran erkeklerde yüzde 67,4 iken kadınlarda yüzde 32,2 olarak kayıtlara geçti.