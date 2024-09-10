Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), temmuz ayına ilişkin iş gücü istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, Türkiye genelinde 15 ve daha yukarı yaş grubundaki işsiz sayısı, temmuzda bir önceki aya kıyasla 112 bin kişi azalarak 3 milyon 167 bin kişi oldu. İşsizlik oranı bir önceki aya göre 0,4 puan azalarak yüzde 8,8 seviyesinde gerçekleşti. İşsizlik oranı, geçen yılın aynı ayına göre ise 0,5 puan azaldı.

İşsizlik oranı erkeklerde yüzde 7, kadınlarda yüzde 12,4 olarak tahmin edildi.

Sanayi üretim endeksi temmuzda aylık yüzde 0,4 arttı, yıllık yüzde 3,9 azaldı Sanayi üretim endeksi temmuzda aylık yüzde 0,4 arttı, yıllık yüzde 3,9 azaldı

Söz konusu ayda 15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfusta işsizlik oranı, bir önceki aya göre 1 puan azalarak yüzde 16,6 oldu. Bu yaş grubunda işsizlik oranının erkeklerde yüzde 12,2, kadınlarda ise yüzde 25 olduğu hesaplandı.

Verilere göre, 2022-2024 dönemi mevsim etkilerinden arındırılmış işsizlik oranları şöyle:

Ay/Yıl

2022

2023

 2024

Ocak

11,1

9,6

 9

Şubat

10,7

10

 8,7

Mart

11,1

10,1

 8,6

Nisan

10,9

10,1

 8,6

Mayıs

10,9

9,6

 8,5

Haziran

10,3

9,4

 9,2

Temmuz

10,2

9,3

 8,8

Ağustos

9,8

9,1

Eylül

10,1

9,1

Ekim

10,3

8,5

Kasım

10,1

9

Aralık

10,3

8,8

İstihdam oranı 0,3 puan artarak yüzde 49,6 olarak hesaplandı

Buna göre, mevsim etkisinden arındırılmış istihdam edilenlerin sayısı, temmuzda bir önceki aya göre 235 bin kişilik artışla 32 milyon 712 bine yükseldi. İstihdam oranı ise 0,3 puanlık artışla yüzde 49,6 olarak gerçekleşti. Bu oran erkeklerde yüzde 67,4 iken kadınlarda yüzde 32,2 olarak kayıtlara geçti.

Editör: DİLEK ATLI