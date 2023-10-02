Zorlu Tekstil Grubu’ndan büyük başarı

Zorlu Tekstil şirketlerinden Zorluteks ve Korteks, daha yaşanılabilir bir dünya için Zorlu Grubu’nun Akıllı Hayat 2030 stratejisi doğrultusunda sürdürülebilirlik ve döngüsel ekonomi odaklı bir Ar-Ge anlayışıyla çalışmalarını sürdürüyor.

Türkiye’nin en büyük ev tekstili üreticilerinden Zorlu Tekstil Grubu şirketlerinden Zorluteks ve Korteks ‘Türkiye’nin Ar-Ge Araştırması 250’de yer aldı. Türk iş dünyasının Ar-Ge performansını ortaya koyan ve Turkishtime’ın bu yıl 10’uncusunu gerçekleştirdiği “Türkiye Ar-Ge 250 Araştırması” raporu yayımlandı.

“Türkiye Ar-Ge 250 Araştırması” sonuçlarına göre Zorlu Tekstil Grubu’nun Türkiye’nin lider ev tekstil üreticisi Zorluteks, 147., sürdürülebilirlik odaklı yatırımları ile büyümeye devam eden Avrupa’nın önde gelen entegre ve inovatif polyester iplik üretim merkezlerinden Korteks ise 216. sırada yer aldı. 2022 yılı Ar-Ge merkezinde çalışan kadın personel sayısına göre İlk 50 şirketin de açıklandığı araştırmada Zorluteks de yer aldı. Zorlu Grubu’nun Akıllı Hayat 2030 sürdürülebilirlik stratejisi doğrultusunda daha sürdürülebilir bir dünyanın inşasına katkıda bulunmak ve toplumsal cinsiyet eşitliğini sağlamak için kadın istihdamına yönelik projelerini geliştirmeyi sürdüren Zorluteks, araştırmada 26. sırada yer aldı.