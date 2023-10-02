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Zorlu Enerji’den kadın kooperatiflerine destek

Akıllı Hayat 2030 vizyonu doğrultusunda tüm çalışmalarının odağına sürdürülebilirliği alan Zorlu Enerji, iyi yaşam tutkunlarını ve sürdürülebilirlik perspektifinde değişim yaratan üreticileri bir araya getiren “Eco Love Fest”e Temiz Hasat Tüketim Kooperatifi’yle katıldı.

Şirketler 02.10.2023, 19:02
Zorlu Enerji’den kadın kooperatiflerine destek

Faaliyet bölgeleri başta olmak üzere kadın kooperatifleri üyelerinin el emeği ürünlerini “Eco Love Fest”teki Eko Kulübesi’nde festival ziyaretçileri ile bu­luşturan Zorlu Enerji, daha güçlü bir Tür­kiye için sürdürülebilir ekonomik kal­kınmanın ancak kadınların yaşamın tüm alanlarına, özellikle ekonomiye ka­tılımları, üretimde ve iş dünyasında ak­tif rol almalarıyla mümkün olacağına inanıyor. “Eco Love Fest”teki Eko Kulü­besi’nde geçtiğimiz yıl Alaşehir Kadın Kooperatifi üyesi kadınların el emeği ürünlerini standında ziyaretçilere sunan Zorlu Enerji, Temiz Hasat Tüketim Koo­peratifinin desteklediği üreticilerin kendi topraklarında ürettikleri temiz ve sağlıklı ürünleri, şehirde yaşayıp sofrasına güve­nilir gıda koymak isteyenlerle buluş­turdu. Zorlu Enerji’nin Eko Kulübesinde erişteden domates konservesine, nar ek­şisine ve sergilenen el emeği ürünlere zi­yaretçilerin ilgisi büyük oldu.

#Eco Love Fest #Akıllı Hayat 2030
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