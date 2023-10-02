Zorlu Enerji’den kadın kooperatiflerine destek
Akıllı Hayat 2030 vizyonu doğrultusunda tüm çalışmalarının odağına sürdürülebilirliği alan Zorlu Enerji, iyi yaşam tutkunlarını ve sürdürülebilirlik perspektifinde değişim yaratan üreticileri bir araya getiren “Eco Love Fest”e Temiz Hasat Tüketim Kooperatifi’yle katıldı.
Faaliyet bölgeleri başta olmak üzere kadın kooperatifleri üyelerinin el emeği ürünlerini “Eco Love Fest”teki Eko Kulübesi’nde festival ziyaretçileri ile buluşturan Zorlu Enerji, daha güçlü bir Türkiye için sürdürülebilir ekonomik kalkınmanın ancak kadınların yaşamın tüm alanlarına, özellikle ekonomiye katılımları, üretimde ve iş dünyasında aktif rol almalarıyla mümkün olacağına inanıyor. “Eco Love Fest”teki Eko Kulübesi’nde geçtiğimiz yıl Alaşehir Kadın Kooperatifi üyesi kadınların el emeği ürünlerini standında ziyaretçilere sunan Zorlu Enerji, Temiz Hasat Tüketim Kooperatifinin desteklediği üreticilerin kendi topraklarında ürettikleri temiz ve sağlıklı ürünleri, şehirde yaşayıp sofrasına güvenilir gıda koymak isteyenlerle buluşturdu. Zorlu Enerji’nin Eko Kulübesinde erişteden domates konservesine, nar ekşisine ve sergilenen el emeği ürünlere ziyaretçilerin ilgisi büyük oldu.
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