ZES’e üç ödül birden

Zorlu Enerji, sürdürebilirlik odaklı yeni nesil teknolojileri hayata geçirmek amacıyla kurduğu Zorlu Energy Solutions (ZES) markası ile ikisi uluslararası olmak üzere toplam üç ödül aldı.

Uluslararası arenada iki birincilik ödülü

ZES’in ilk ödülünü; ABD merkezli Business Intelligence Group tarafından 2016 yılından bu yana her yıl, alanında dünyanın en büyük şirketlerinin katılımıyla düzenlenen Sustainability Awards’tan aldı. Sürdürülebilirliği iş uygulamalarının ayrılmaz bir parçası haline getirerek çevre üzerindeki etkiyi azaltmak için faaliyet yürüten her büyüklükteki organizasyonun ve girişimin ödüllendirildiği organizasyonda ZES, “Yılın Sürdürülebilirlik Ürünü” ödülüne layık görüldü.

ZES, Birleşik Krallık’ın önde gelen iş ödülleri sağlayıcısı olan Awards Intelligence tarafından verilen Best Business Awards ödülünde ise ‘’En İyi Sürdürülebilir Ürün ve Süreç Kategorisi’’nin birincisi seçildi.

Düşük karbon kahramanları arasında

ZES’in son aldığı ödül ise, Sürdürülebilir Üretim ve Tüketim Derneği’nin (SÜT-D), Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve İstanbul Teknik Üniversitesi’nin destekleriyle düzenlediği VII. İstanbul Karbon Zirvesi kapsamında tertip edilen ‘’2021 Düşük Karbon Kahramanları’’ kapsamında geldi. ZES, sera gazı emisyonlarını azaltıp karbon ayak izini düşürmeye yönelik sosyal ve teknik uygulamalar yürüten firmalar ve markalar arasında yer alarak ödüllendirildi. Türkiye genelinde en yaygın elektrikli şarj istasyon ağına sahip olan ZES bilgi ve tecrübe birikimini yurt dışına taşımaya hazırlanıyor.

Her geçen gün gelişen teknolojilerle birlikte endüstrinin yenilikçi alanlarından bir tanesi olmaya devam eden elektrikli otomobillerin devinimini hızlandırmak için çalışmalarını sürdüren ZES, Türkiye’de edindiği bilgi ve tecrübe birikimi ile yurt dışında da benzer yatırımlar yapmak için çalışmalarına devam ediyor.