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Yörsan süt tüketimine dikkat çekiyor

1 Haziran, tüm dünyada “Süt Günü’ olarak kutlanıyor. Hafı­zalara kazınan lezzetlerin markası Yörsan, bugünü süt için harekete geçerek kutluyor. Dünya Süt Günü’nde “Bugün süt içtin mi?” slo­ganıyla her yaştan insana süt içme çağrısında bulunuyor. Sağlıklı bir nesil için sütün önemine dikkat çekmeyi hedefleyen Yörsan, her­kesi önce kendi sağlıkları ve mutlu­lukları için süt içmeye ve bu keyfi paylaşmaya davet ediyor. “Bugün süt içtin mi?” hashtagli paylaşımlar yaparak, takipçilerinin arkadaşla­rını da süt içmeye davet etmeleri için sosyal medya üzerinden bir far­kındalık kampanyası başlatıyor.

Şirketler 05.06.2023, 21:44
Yörsan süt tüketimine dikkat çekiyor

Yörsan, 1 Haziran Dünya Süt Gü­nü’nde başlayarak her gün süt iç­menin sağlığa faydalarıyla ilgili içe­rikler paylaşacak ve süt içmeyi ta­kipçilerine hatırlatacak. Sütün fay­dası düzenli ve dengeli şekilde tü­ketilmesiyle sağlanıyor. Her gün süt içmek, özellikle fosfor ve mag­nezyum içeriği sayesinde birçok farklı hastalığa karşı vücudu koru­yor. Özellikle gelişim çağındaki ço­cukların kemik gelişimi için tüke­timi önemli olan süt, ilerleyen yaşlarda da kemik erimesine karşı önlem oluyor. Bu nedenle her yaş­tan insanın düzenli olarak süt tü­ketmesine dikkat çekilmesi hedefleniyor.

#Yörsan #süt
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