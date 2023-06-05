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Yörsan süt tüketimine dikkat çekiyor
1 Haziran, tüm dünyada “Süt Günü’ olarak kutlanıyor. Hafızalara kazınan lezzetlerin markası Yörsan, bugünü süt için harekete geçerek kutluyor. Dünya Süt Günü’nde “Bugün süt içtin mi?” sloganıyla her yaştan insana süt içme çağrısında bulunuyor. Sağlıklı bir nesil için sütün önemine dikkat çekmeyi hedefleyen Yörsan, herkesi önce kendi sağlıkları ve mutlulukları için süt içmeye ve bu keyfi paylaşmaya davet ediyor. “Bugün süt içtin mi?” hashtagli paylaşımlar yaparak, takipçilerinin arkadaşlarını da süt içmeye davet etmeleri için sosyal medya üzerinden bir farkındalık kampanyası başlatıyor.
Şirketler 05.06.2023, 21:44
Yörsan, 1 Haziran Dünya Süt Günü’nde başlayarak her gün süt içmenin sağlığa faydalarıyla ilgili içerikler paylaşacak ve süt içmeyi takipçilerine hatırlatacak. Sütün faydası düzenli ve dengeli şekilde tüketilmesiyle sağlanıyor. Her gün süt içmek, özellikle fosfor ve magnezyum içeriği sayesinde birçok farklı hastalığa karşı vücudu koruyor. Özellikle gelişim çağındaki çocukların kemik gelişimi için tüketimi önemli olan süt, ilerleyen yaşlarda da kemik erimesine karşı önlem oluyor. Bu nedenle her yaştan insanın düzenli olarak süt tüketmesine dikkat çekilmesi hedefleniyor.
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