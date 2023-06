Yörsan süt tüketimine dikkat çekiyor

Yörsan, 1 Haziran Dünya Süt Gü­nü’nde başlayarak her gün süt iç­menin sağlığa faydalarıyla ilgili içe­rikler paylaşacak ve süt içmeyi ta­kipçilerine hatırlatacak. Sütün fay­dası düzenli ve dengeli şekilde tü­ketilmesiyle sağlanıyor. Her gün süt içmek, özellikle fosfor ve mag­nezyum içeriği sayesinde birçok farklı hastalığa karşı vücudu koru­yor. Özellikle gelişim çağındaki ço­cukların kemik gelişimi için tüke­timi önemli olan süt, ilerleyen yaşlarda da kemik erimesine karşı önlem oluyor. Bu nedenle her yaş­tan insanın düzenli olarak süt tü­ketmesine dikkat çekilmesi hedefleniyor.