Yılın lider markası: Isıtan Makina

Yeni ürünleriyle port­föyünü sürekli genişle­ten, kaliteli, dayanıklı ve uzun ömürlü makinele­rini Türkiye’nin yanı sıra dünyanın 85 ülkesine ihraç eden firma, başarı­sını ulusal arenada aldığı ödüllerle taçlandırıyor.

Isıtan Makina, bu yıl 2’ncisi düzenlenen Kris­tal Şehir ve Başarı Ödül­leri’nde, Yılın Lider Markası Ödülü’nün sa­hibi oldu.