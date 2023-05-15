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Yılın lider markası: Isıtan Makina
Sektöründe 64 yıllık deneyimiyle dünyanın lider markaları arasında yer alan Isıtan Makina, 2. Kristal Şehir ve Başarı Ödülleri’nde Yılın Lider Metal İşleme Markası olarak seçildi. Kurulduğu günden bu yana müşterilerine sağladığı değer ve destek ile emin adımlarla büyüyen Isıtan Makina, Kayapa Organize Sanayi Bölgesi’ndeki 15 bin metrekare kapalı alana sahip tesisinde 160 çalışanı ile faaliyetlerini sürdürüyor.
Şirketler 15.05.2023, 21:05
Yeni ürünleriyle portföyünü sürekli genişleten, kaliteli, dayanıklı ve uzun ömürlü makinelerini Türkiye’nin yanı sıra dünyanın 85 ülkesine ihraç eden firma, başarısını ulusal arenada aldığı ödüllerle taçlandırıyor.
Isıtan Makina, bu yıl 2’ncisi düzenlenen Kristal Şehir ve Başarı Ödülleri’nde, Yılın Lider Markası Ödülü’nün sahibi oldu.
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