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Yılın lider markası: Isıtan Makina

Sektöründe 64 yıllık deneyimiyle dünyanın lider markaları arasında yer alan Isıtan Makina, 2. Kristal Şehir ve Başarı Ödülleri’nde Yılın Lider Metal İşleme Markası olarak seçildi. Kurulduğu günden bu yana müşterilerine sağladığı değer ve destek ile emin adımlarla büyüyen Isıtan Makina, Kayapa Organize Sanayi Bölgesi’ndeki 15 bin metrekare kapalı alana sahip tesisinde 160 çalışanı ile faaliyetlerini sürdürüyor.

Şirketler 15.05.2023, 21:05
Yılın lider markası: Isıtan Makina

Yeni ürünleriyle port­föyünü sürekli genişle­ten, kaliteli, dayanıklı ve uzun ömürlü makinele­rini Türkiye’nin yanı sıra dünyanın 85 ülkesine ihraç eden firma, başarı­sını ulusal arenada aldığı ödüllerle taçlandırıyor.

Isıtan Makina, bu yıl 2’ncisi düzenlenen Kris­tal Şehir ve Başarı Ödül­leri’nde, Yılın Lider Markası Ödülü’nün sa­hibi oldu.

#Isıtan Makina
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