Yeşilova’dan ilk sürdürülebilirlik raporu

Yeşilova Holding’in tüm operasyonların sürdürülebilirlik performansını inceleyen raporda, bu alandaki stratejik yaklaşımlarının yanı sıra grubun sürdürülebilirlik konusundaki iyi uygulamaları, hedefleri, projeleri ve son üç yıldaki performansı yer alıyor.

Yeşilova Holding İcra Kurulu Başkanı A. Yalçın Yeşilova, raporda yer alan değerlendirmesinde, “Grubumuzun sürdürülebilirlik öncelikleri olarak belirlediği enerji, emisyon, su ve atık yönetimi, kurumsal sosyal sorumluluk, çalışan gelişimi ve fırsat eşitliği gibi konular raporumuzun temelini oluşturuyor. Raporumuzda detaylarıyla paylaştığımız üzere, Yeşilova Grubu olarak son üç yılda enerji yoğunluğumuzu yüzde 32 oranında azaltmayı başardık. Su odağında su kullanımımızı yüzde 45 oranında ve iklim odağında da emisyon yoğunluğumuzu yüzde 28 seviyesinde düşürdük. Bunların yanı sıra BM Küresel İklim Sözleşmesi (UN Global Compact), Kadının Güçlenmesi Prensipleri (WEPs), UNCTAD ve Aile Şirketleri Ağı (FBN), Sürdürülebilir Kalkınma İçin Aile Şirketi (FBSD) küresel girişiminin imzacısı olduk” dedi.

Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları odağında faaliyetlerini ve projelerini planlamaya devam ettiklerini de belirten Yeşilova, “Mutlu Çalışanlarla Sürdürülebilir Bir Dünya’ amacıyla yarım asırdır hem işimizi en iyi şekilde yapmaya çalışıyor hem de dünyamızın geleceği için insanlığın ortak noktada birleştiği değerlere ve sorumluluklara sıkıca tutunuyoruz. Sürdürülebilir bir gelecek için çalışmaya, üretmeye devam ediyoruz” diye konuştu.