Yeşilova’da iş “Denge”de
Yeşilova Holding’in kadınların daha güçlenmesi ve desteklenmesi önceliği çerçevesinde hayata geçirdiği “İş’te Denge” projesinin lansmanı gerçekleşti. Proje kapsamında kadın çalışanların desteklenmesi ve toplumsal cinsiyet eşitliğine katkı hedefleniyor.
Toplumsal ve bireysel refahın kadın-erkek eşitliğinden geçtiğine inanan ve bunu her koşulda dile getiren Yeşilova Holding, bu konuda yeni bir projeyi devreye aldı. Yönetim Kurulu Üyesi Yasemin Yeşilova liderliğinde hayata geçirilen ‘İşte Denge’ projesi kapsamında fırsat eşitliğine yönelik alınan ve yeni dönemde uygulamaya geçirilecek çalışmalar, ‘Kadın Çalışanlarımızın Desteklenmesi ve Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Manifestosu’ adı altında açıklandı. İş’te Denge projesi için düzenlenen lansman törenine; Yeşilova Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ali İhsan Yeşilova, İcra Kurulu Başkanı A. Yalçın Yeşilova, Yönetim Kurulu Üyesi Yasemin Yeşilova ile Holding ve grup şirketlerinin yöneticileri ve çalışanlar katıldı.
Lansman töreninde bir konuşma yapan Yasemin Yeşilova şunları söyledi: “Yeşilova Grubu olarak geçmişten bugüne kurumsal yapımızı oluşturan ilkeler ve sahip olduğumuz değerler ile tüm paydaşlarımız için fayda yaratma anlayışıyla hareket ediyoruz. Bu doğrultuda faaliyetlerimizi BM Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları çerçevesinde sürdürürken, en değerli varlığımız olan çalışanlarımızın refahını ve gelişimini odağımıza alıyoruz. Yeni ve örnek uygulamalarla, bu alandaki performansımızı ve ilerlememizi paylaşmaya devam edeceğiz.”
“Hep daha iyisi için çalışıyoruz”
Yeşilova Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Ali İhsan Yeşilova da şunları kaydetti: “Yeşilova olarak bugüne kadar çok başarılar elde ettik, yatırımlar yaptık, büyüdük, Grubumuza güç kattık. Ama tüm bunları hep birlikte başardık.”