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Yeşilova’da iş “Denge”de

Yeşilova Holding’in kadınların daha güçlenmesi ve desteklenmesi önceliği çerçevesinde hayata geçirdiği “İş’te Denge” projesinin lansmanı gerçekleşti. Proje kapsamında kadın çalışanların desteklenmesi ve toplumsal cinsiyet eşitliğine katkı hedefleniyor.

Şirketler 28.08.2023, 15:48
Yeşilova’da iş “Denge”de

Toplumsal ve bireysel refahın ka­dın-erkek eşitliğinden geçtiğine inanan ve bunu her koşulda dile geti­ren Yeşilova Holding, bu konuda yeni bir projeyi devreye aldı. Yönetim Ku­rulu Üyesi Yasemin Yeşilova liderliğinde hayata geçirilen ‘İşte Denge’ pro­jesi kapsamında fırsat eşit­liğine yönelik alınan ve yeni dönemde uygula­maya geçirilecek çalışma­lar, ‘Kadın Çalışanlarımızın Desteklenmesi ve Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Manifestosu’ adı altında açık­landı. İş’te Denge projesi için düzenle­nen lansman törenine; Yeşilova Hol­ding Yönetim Kurulu Başkanı Ali İhsan Yeşilova, İcra Kurulu Başkanı A. Yalçın Yeşilova, Yönetim Kurulu Üyesi Yase­min Yeşilova ile Holding ve grup şirket­lerinin yöneticileri ve çalışanlar katıldı.

Lansman töreninde bir konuşma ya­pan Yasemin Yeşilova şunları söyledi: “Yeşilova Grubu olarak geçmişten bu­güne kurumsal yapımızı oluşturan ilke­ler ve sahip olduğumuz değerler ile tüm paydaşlarımız için fayda yaratma anla­yışıyla hareket ediyoruz. Bu doğrultuda faaliyetlerimizi BM Sürdürülebilir Kal­kınma Amaçları çerçeve­sinde sürdürürken, en de­ğerli varlığımız olan çalışanlarımızın refahını ve gelişimini odağımıza alıyo­ruz. Yeni ve örnek uygula­malarla, bu alandaki perfor­mansımızı ve ilerlememizi paylaşmaya devam edeceğiz.”

“Hep daha iyisi için çalışıyoruz”

Yeşilova Grubu Yönetim Kurulu Baş­kanı Ali İhsan Yeşilova da şunları kay­detti: “Yeşilova olarak bugüne kadar çok başarılar elde ettik, yatırımlar yap­tık, büyüdük, Grubumuza güç kattık. Ama tüm bunları hep birlikte başardık.”

#Yeşilova Holding
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