Weltew Home’un mega yatırımı gün sayıyor

Yeni fabrika 2024’te

Weltew Home’un 2024 yılı yatı­rımlarıyla ilgili bilgi veren Mustafa Balcı, “Önümüzdeki sene yine İnegöl’de mega yatırım dediğimiz fabrikamızı devreye alacağız. 200 milyon TL yatırım değerin­deki fabrikamız, 150 bin metrekare açık alan ve 105 bin metrekare kapalı alanda faaliyet gösterecek. Yıllık 162 bin parça üretim yapmasını hedeflediğimiz fabri­kamızda ortalama 1000’in üzerinde ki­şiye istihdam sağlayacağız. Mega fabri­kamızın yüzde 85’i tamamlandı. 2024 yılında üretime başlayacağız” dedi. 2022 yılı içerisinde Türkiye mobilya ihracatında en büyük üç ihracat firmasından biri olma başarısını sağladıklarını belirten Weltew Home Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Balcı, “2023 yıl­sonu itibariyle ihracatımızı 30 milyon doların üzerine ulaştır­mayı hedefliyoruz. Yurt dışında bu sene için 12 ülkede 30 yeni mağaza hedefimiz bulunuyor. Gelecek 5 yıl içerisinde, Türkiye’nin en büyük mo­bilya ihracatçısı olmayı ve birincil hedef pazarlarda ilk 3 mobilya markasından biri olmayı hedefliyoruz” diye konuştu.