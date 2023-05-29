Weltew Home’un mega yatırımı gün sayıyor
Mobilya sektörünün yükselen markası Weltew Home, yurt içi ve yurt dışındaki mağazalaşma sürecine devam ederken, 2024 yılında faaliyete başlayacak yeni fabrika yatırımı ile yıllık iş hacmini yüzde 100’e katlamaya hazırlanıyor. 3 yıl üst üste İnegöl’ün ihracat şampiyonu olan Weltew Home, kaliteli Türk mobilyasını tüm dünyaya gösterme gayesi ile çıktığı yolculukta genç odası ürün grubuna Newjoy markasıyla üretim yapacak.
Yeni fabrika 2024’te
Weltew Home’un 2024 yılı yatırımlarıyla ilgili bilgi veren Mustafa Balcı, “Önümüzdeki sene yine İnegöl’de mega yatırım dediğimiz fabrikamızı devreye alacağız. 200 milyon TL yatırım değerindeki fabrikamız, 150 bin metrekare açık alan ve 105 bin metrekare kapalı alanda faaliyet gösterecek. Yıllık 162 bin parça üretim yapmasını hedeflediğimiz fabrikamızda ortalama 1000’in üzerinde kişiye istihdam sağlayacağız. Mega fabrikamızın yüzde 85’i tamamlandı. 2024 yılında üretime başlayacağız” dedi. 2022 yılı içerisinde Türkiye mobilya ihracatında en büyük üç ihracat firmasından biri olma başarısını sağladıklarını belirten Weltew Home Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Balcı, “2023 yılsonu itibariyle ihracatımızı 30 milyon doların üzerine ulaştırmayı hedefliyoruz. Yurt dışında bu sene için 12 ülkede 30 yeni mağaza hedefimiz bulunuyor. Gelecek 5 yıl içerisinde, Türkiye’nin en büyük mobilya ihracatçısı olmayı ve birincil hedef pazarlarda ilk 3 mobilya markasından biri olmayı hedefliyoruz” diye konuştu.