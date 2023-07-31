Weltew Home, yurt dışı atağına Afrika’dan devam ediyor
Dünya çapında mağaza yatırımlarına devam eden Weltew Home, Afrika pazarını büyütüyor. Son üç yıldır İnegöl’de ihracat şampiyonu olan şirket, yıl sonuna kadar 12 ülkede 30 yeni mağaza hedefi doğrultusunda toplamda 81’inci mağazasını Güney Sudan’a giriş yaparak başkent Juba’da açıyor. Hedefleri doğrultusunda yeni mağaza açılışlarına devam eden marka, yeni ülke haricinde daha önce mağaza açılışı gerçekleştirdikleri Libya, Kazakistan, Özbekistan, Irak ve Azerbaycan’da da yatırımlarını büyüterek mağaza sayılarını artırıyor.
Weltew Home İcra Kurulu Üyesi ve Yurt Dışı Satış Müdürü Okan Özkan, 2017 yılından bu yana Turquality marka destek programında olduklarını bu yıl ise şampiyonlar ligi olan Turquality programına kabul edildiklerini ve 5 yıllık stratejik iş planları oluşturduklarını belirterek, “4 kıtada 52 ülkede 80 mağaza ve 142 satış noktasında faaliyetlerimizi sürdürüyoruz. Şirketimizin büyümesi için ihracat önemli bir kol oluşturuyor. 5 yıllık strateji planlarımızın 5 tanesi birincil olmak üzere toplam 25 hedef pazar üzerinde yatırımlar yapmayı hedeflemiştik. Hedeflerimiz doğrultusunda Afrika’da Libya’nın ardından ikinci ülke olarak Güney Sudan’da mağaza açılışı gerçekleştiriyoruz. Kaliteli Türk mobilyasını dünya ile tanıştırarak ülkemize katma değer katmayı sürdüreceğiz” dedi.
Yeni pazarlarda rakiplerine üstünlük sağlayacak gelişim alanları için 123 proje ile kapsamlı bir çalışma başlattıklarını hatırlatan Özkan, “Mağaza açılışlarımıza hedeflerimiz dâhilinde devam ediyoruz” ifadelerini kullandı.