Weltew Home, yurt dışı atağına Afrika’dan devam ediyor

Weltew Home İcra Kurulu Üyesi ve Yurt Dışı Satış Müdürü Okan Özkan, 2017 yılından bu yana Turquality marka destek programında olduklarını bu yıl ise şampiyonlar ligi olan Turqua­lity programına kabul edildiklerini ve 5 yıllık stratejik iş planları oluşturduklarını belirterek, “4 kıtada 52 ülkede 80 mağaza ve 142 satış noktasında faaliyetlerimizi sürdürüyoruz. Şirketimizin büyümesi için ihracat önemli bir kol oluşturuyor. 5 yıllık strateji planlarımızın 5 tanesi birin­cil olmak üzere toplam 25 hedef pazar üzerinde yatırımlar yapmayı hedeflemiştik. Hedeflerimiz doğrul­tusunda Afrika’da Libya’nın ardın­dan ikinci ülke olarak Güney Sudan’da mağaza açılışı gerçekleşti­riyoruz. Kaliteli Türk mobilyasını dünya ile tanıştırarak ülkemize katma değer katmayı sürdüreceğiz” dedi.

Yeni pazarlarda rakiplerine üstünlük sağlayacak gelişim alanları için 123 proje ile kapsamlı bir çalışma başlattıklarını ha­tırlatan Özkan, “Mağaza açılışlarımıza he­deflerimiz dâhilinde devam ediyoruz” ifadelerini kullandı.