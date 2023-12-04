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Uludağ Koleji’ne uzay ve havacılıkta ödül
Uludağ Koleji’ne Uzay ve Havacılıkta Yön Gösterenler, GUHEM Özel Ödülü verildi.
Şirketler 04.12.2023, 14:51
Bilim, sanat ve teknoloji alanında hayata geçirmiş olduğu projelerle eğitimde ayrıcalıklı yerini korumaya devam eden Uludağ Koleji’ne Uzay ve Havacılıkta Yön Gösterenler, GUHEM Özel Ödülü verildi.
Ulusal ve uluslararası arenada elde etmiş olduğu başarılara bir yenisini daha ekledi.
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