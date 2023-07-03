ÜÇGE’den geleceğe iz bırakan proje yarışması

Dünya Çevre Haftası kapsamında gerçekleştirilen yarış­mada, ÜÇGE çalışanları aileleri ile birlikte geri dönüştürülebilir materyalleri kullanarak gele­ceğe anlamlı izler bırakacak projeler hazırlayarak katıldı­lar. Düzenlenen yarışmaya projeleri ile katılım sağlayan ve dereceye giren ÜÇGE çalı­şanlarına aileleri adına katı­lım sertifikaları ve hediyeleri takdim edildi.

Düzenlenen etkinlikte görüşlerini aktaran ÜÇGE İcra Kurulu Üyesi Seçkin Yüksel; “ÜÇGE olarak, çevre ve gelecek nesiller için taahhütle­rimizi sürdürmek adına fabrikalarımızda, ürün gruplarımızda, üretim süreçlerimizde ve ofisle­rimizde birçok çalışma ve projeyi hayata geçiri­yoruz” dedi.