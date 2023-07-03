banner6

banner34

Son Dakika

ÜÇGE’den geleceğe iz bırakan proje yarışması

ÜÇGE, gelecek nesillere ve tüm canlılara daha temiz ve yaşanabilir bir dünya bırakma konusunda farkındalık yaratmak amacıyla, ÜÇGE çalışanları ve ailelerine yönelik, çevre haftasında düzenlediği “Geleceğe İz Bırak” temalı geri dönüşüm proje yarışmasının katılımcıları ile bir araya geldi.

Şirketler 03.07.2023, 15:50
ÜÇGE’den geleceğe iz bırakan proje yarışması

Dünya Çevre Haftası kapsamında gerçekleştirilen yarış­mada, ÜÇGE çalışanları aileleri ile birlikte geri dönüştürülebilir materyalleri kullanarak gele­ceğe anlamlı izler bırakacak projeler hazırlayarak katıldı­lar. Düzenlenen yarışmaya projeleri ile katılım sağlayan ve dereceye giren ÜÇGE çalı­şanlarına aileleri adına katı­lım sertifikaları ve hediyeleri takdim edildi.

Düzenlenen etkinlikte görüşlerini aktaran ÜÇGE İcra Kurulu Üyesi Seçkin Yüksel; “ÜÇGE olarak, çevre ve gelecek nesiller için taahhütle­rimizi sürdürmek adına fabrikalarımızda, ürün gruplarımızda, üretim süreçlerimizde ve ofisle­rimizde birçok çalışma ve projeyi hayata geçiri­yoruz” dedi.

#ÜÇGE
Yorumlar (0)
banner35
Günün Anketi Tümü
ABD Doları’nda yıl sonu beklentiniz nedir (TL) ?
ABD Doları’nda yıl sonu beklentiniz nedir (TL) ?
banner18