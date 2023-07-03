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ÜÇGE’den geleceğe iz bırakan proje yarışması
ÜÇGE, gelecek nesillere ve tüm canlılara daha temiz ve yaşanabilir bir dünya bırakma konusunda farkındalık yaratmak amacıyla, ÜÇGE çalışanları ve ailelerine yönelik, çevre haftasında düzenlediği “Geleceğe İz Bırak” temalı geri dönüşüm proje yarışmasının katılımcıları ile bir araya geldi.
Şirketler 03.07.2023, 15:50
Dünya Çevre Haftası kapsamında gerçekleştirilen yarışmada, ÜÇGE çalışanları aileleri ile birlikte geri dönüştürülebilir materyalleri kullanarak geleceğe anlamlı izler bırakacak projeler hazırlayarak katıldılar. Düzenlenen yarışmaya projeleri ile katılım sağlayan ve dereceye giren ÜÇGE çalışanlarına aileleri adına katılım sertifikaları ve hediyeleri takdim edildi.
Düzenlenen etkinlikte görüşlerini aktaran ÜÇGE İcra Kurulu Üyesi Seçkin Yüksel; “ÜÇGE olarak, çevre ve gelecek nesiller için taahhütlerimizi sürdürmek adına fabrikalarımızda, ürün gruplarımızda, üretim süreçlerimizde ve ofislerimizde birçok çalışma ve projeyi hayata geçiriyoruz” dedi.
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