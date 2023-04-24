ÜÇGE’den geleceğe iz bırakacak yatırımlar

Perakende ve lojistik sektörünün dünya­daki önemli tedarikçilerinden biri olarak 92 ülkeye ihracat yapan ÜÇGE, dünya devlerinin tercih ettiği bir Türk markası ve Avrupa’da sek­töründe ilk beş firma içerisinde yer alıyor. Ala­nında Avrupa’nın en büyük entegre tesisine sahip olan ÜÇGE Türkiye’de sektörünün ilk ve tek Ar-Ge Merkezi’nde inovatif projeleri hayata geçiriyor. ÜÇGE, Almanya Köln’de kurduğu şir­keti ile Avrupa’nın merkezinden hizmet ağını daha da genişletiyor. ÜÇGE Genel Müdürü Esra Güven “ÜÇGE çatısı altında faaliyet gösteren 9 şirketimizde 750 çalışa­nımız, Bursa’da kurulu 6 fabrikamız, Al­manya’daki depo ve ofisimiz, Türkiye’de 13 bölge bayimiz, dünya genelinde de 40’ı aşkın distribütörümüz ile hizmet veriyo­ruz. Şu anda ulusal ve uluslararası marka­ları kapsayan ve Asya’dan Avrupa’ya, Amerika’dan Afrika’ya, dünyanın pek çok noktasına uzanan bir ihracat ağımız mevcut” dedi.

BLU.XONE ile dijital dönüşüm çağı

Tüm dünyada hem yeni bir dönem de yeni je­nerasyon ile bir dönüşüm çağının başladığına dikkat çeken Güven, “Tüketici bakış açısı ve bek­lentileri hızla değişiyor. Perakende sektörü de bu beklentilere hızla adapte olmak üzere bir dö­nüşüm süreci içinde. Biz de bu yönde sektörü­müze, müşterilerimize ve sürdürülebilir bir gelecek için dün­yaya daha fazla değer yaratmak he­defiyle inovasyon ve teknoloji odaklı yeni nesil akıllı ürünlerimizi, yeni markamız blu.xone’un çatısı altında hayata geçirmeye başladık. Bu kap­samda ÜÇGE ESL Elektronik Raf Eti­keti, Akıllı Sipariş Toplama Yazılımı ve Arabası, Otomatik Dikey İstifleme Sistemi ODİS, Mağaza Yoğunluk Hari­tası, Aile Mobil Uygulaması, Mağaza Yoğunluk Haritası, Kasa Önü Yoğunluk Haritası, Ortam sı­caklık/ısı/ gürültü, Hava Kalitesi Yönetimi gibi dijital teknoloji uygulamaları ile çözüm ortağı oluyoruz. Dijital dünya ve gelecekteki konumu­muzu yeni markamız ile daha da güçlendiriyo­ruz” dedi.