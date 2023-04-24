ÜÇGE’den geleceğe iz bırakacak yatırımlar
ÜÇGE, mağaza ekipmanları, depo raf sistemleri ve robotik depolama sistemleri alanında perakende, lojistik ve sanayi sektörlerinin yenilikçi çözüm ortağı olmanın misyonu ile dünya markalarına proje üretiyor.
Perakende ve lojistik sektörünün dünyadaki önemli tedarikçilerinden biri olarak 92 ülkeye ihracat yapan ÜÇGE, dünya devlerinin tercih ettiği bir Türk markası ve Avrupa’da sektöründe ilk beş firma içerisinde yer alıyor. Alanında Avrupa’nın en büyük entegre tesisine sahip olan ÜÇGE Türkiye’de sektörünün ilk ve tek Ar-Ge Merkezi’nde inovatif projeleri hayata geçiriyor. ÜÇGE, Almanya Köln’de kurduğu şirketi ile Avrupa’nın merkezinden hizmet ağını daha da genişletiyor. ÜÇGE Genel Müdürü Esra Güven “ÜÇGE çatısı altında faaliyet gösteren 9 şirketimizde 750 çalışanımız, Bursa’da kurulu 6 fabrikamız, Almanya’daki depo ve ofisimiz, Türkiye’de 13 bölge bayimiz, dünya genelinde de 40’ı aşkın distribütörümüz ile hizmet veriyoruz. Şu anda ulusal ve uluslararası markaları kapsayan ve Asya’dan Avrupa’ya, Amerika’dan Afrika’ya, dünyanın pek çok noktasına uzanan bir ihracat ağımız mevcut” dedi.
BLU.XONE ile dijital dönüşüm çağı
Tüm dünyada hem yeni bir dönem de yeni jenerasyon ile bir dönüşüm çağının başladığına dikkat çeken Güven, “Tüketici bakış açısı ve beklentileri hızla değişiyor. Perakende sektörü de bu beklentilere hızla adapte olmak üzere bir dönüşüm süreci içinde. Biz de bu yönde sektörümüze, müşterilerimize ve sürdürülebilir bir gelecek için dünyaya daha fazla değer yaratmak hedefiyle inovasyon ve teknoloji odaklı yeni nesil akıllı ürünlerimizi, yeni markamız blu.xone’un çatısı altında hayata geçirmeye başladık. Bu kapsamda ÜÇGE ESL Elektronik Raf Etiketi, Akıllı Sipariş Toplama Yazılımı ve Arabası, Otomatik Dikey İstifleme Sistemi ODİS, Mağaza Yoğunluk Haritası, Aile Mobil Uygulaması, Mağaza Yoğunluk Haritası, Kasa Önü Yoğunluk Haritası, Ortam sıcaklık/ısı/ gürültü, Hava Kalitesi Yönetimi gibi dijital teknoloji uygulamaları ile çözüm ortağı oluyoruz. Dijital dünya ve gelecekteki konumumuzu yeni markamız ile daha da güçlendiriyoruz” dedi.