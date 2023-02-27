ÜÇGE, sürdürülebilir gelecek ve teknoloji odaklı çözümleri ile Euroshop 2023’de

ÜÇGE, Euroshop 2023’de, 11. salon F23 numaralı bölümde yer alacak 400m2’lik standında perakende sektörüne yönelik yeni çözümleri ile ziyaretçilerini ağırlarken, 7A salonu G25 numaralı standında ÜÇGE mühendisleri tarafından geliştirilen ve Depozito Yönetim Sistemi’ne hizmet eden iECO markalı Depozito İade Otomatları, Kamusal İade Merkezi ve Doğrulama Tesisi sistemleri ile yer alacak. Bulut teknolojilerine yatırımları ile sektörel çözümler üretmeyi sürdüren ÜÇGE, geliştirdiği perakende, lojistik, sanayi ve tüm sektörlere hitap eden inovasyon ve teknoloji odaklı yeni nesil akıllı ürünlerini de yeni markası blu.xone çatısı altında pazara sunmaya başladı. Sektörün ilk Ar-Ge Merkezini kurarak yenilikçi çalışmalarına hız veren ÜÇGE, çalışmalarını tamamladığı yeni ürünlerini 26 Şubat – 2 Mart tarihlerinde Almanya’da gerçekleştirilecek Euroshop 2023’de sektör temsilcilerine tanıtacak.

ÜÇGE yeni teknolojisiyle artan üretim gücü, tasarımları ve perakende sektörüne kanalize ettiği enerjisiyle Euroshop 2023’de olacak.