ÜÇGE, iECO ile IFAT Eurasia’da

EKO Fuarcılık tarafından iki yılda bir düzen­lenen IFAT Eurasia, teknoloji üreticileri ve hiz­met sağlayıcıları ile atık yönetiminde taraf olan tüm kurum ve kuruluşları bir araya ge­tirdi.

Ülkemizde, Çevre, Şehircilik ve İklim Deği­şikliği Bakanlığı’na bağlı Türkiye Çevre Ajansı tarafından 2024’te ‘Depozito Yönetim Sistemi’ uygulamaya başlanacak. Bu kapsamda ÜÇGE, yüzde yüz yerli firma olarak sistem ve yazılımı ile hayata geçirdiği iECO markalı Depozito İade Otomatları, Kamusal İade Merkezleri ve Doğrulama Tesisleri çözümlerini ulusal ve uluslararası ziyaretçileri ile buluştu.