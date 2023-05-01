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ÜÇGE, iECO ile IFAT Eurasia’da
ÜÇGE, ülkemizde geri dönüşüm adına atılan önemli adımlardan biri olarak hayata geçirilecek olan Depozito Yönetim Sistemine hizmet eden iECO markalı Depozito İade Otomatları, Kamusal İade Merkezi ve Doğrulama Tesisi çözümleri ile 27-29 Nisan tarihlerinde TÜYAP İstanbul’da düzenlenen IFAT Eurasia Fuarı’nda ziyaretçilerini ağırladı.
Şirketler 01.05.2023, 23:05
EKO Fuarcılık tarafından iki yılda bir düzenlenen IFAT Eurasia, teknoloji üreticileri ve hizmet sağlayıcıları ile atık yönetiminde taraf olan tüm kurum ve kuruluşları bir araya getirdi.
Ülkemizde, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’na bağlı Türkiye Çevre Ajansı tarafından 2024’te ‘Depozito Yönetim Sistemi’ uygulamaya başlanacak. Bu kapsamda ÜÇGE, yüzde yüz yerli firma olarak sistem ve yazılımı ile hayata geçirdiği iECO markalı Depozito İade Otomatları, Kamusal İade Merkezleri ve Doğrulama Tesisleri çözümlerini ulusal ve uluslararası ziyaretçileri ile buluştu.
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