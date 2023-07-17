ÜÇGE geleceğe değer katıyor

ÜÇGE’nin global arenada büyüyen ve gelişen yapısı paralelinde belirlediği hedefleri, stratejileri ve yeni yatırımları tüm grup şirketleri çalışanlarının katılım gösterdiği bir organizasyonda paylaşıldı.

Organizasyon, ÜÇGE Grup Şirketlerinin kurucusu merhum Gökçin Aras için hazırlanan anma videosunun gösterimi ve ÜÇGE Yönetim Kurulu Başkanları Damla Aras ve Can Aras’ın açılış konuşmaları ile başladı.

Damla Aras, “Nasıl daha iyiye gidebiliriz?” felsefesi ile stratejilerini oluşturduklarını söyledi. Dünyada yaşanan değişimler ışığında bir dönüşüm çağı içinde olunduğuna vurgu yapan Damla Aras, “Oyunun kuralları yeniden yazılıyor. ÜÇGE olarak, büyüme, azami verimlilik ve karlılık hedefleri ile “Kurumsal Vatandaşlık” kavramını entegre ederek vizyonumuza ulaşmayı amaçlıyoruz” dedi.

Toplantıda konuşma yapan ÜÇGE Yönetim Kurulu Başkanı Can Aras ise, “Global gidişatları öngörmemiz, analiz etmemiz ve yol haritamızı bu doğrultuda yapılandırmamız gerekiyor. ÜÇGE, 47 yıllık yolculuğunda sektöründe ve Bursa sanayisinde ilklere imza atmış bir şirket. Bize bırakılan bu kültürel mirası devam ettirmek bizim hedefimizdir” dedi.

ÜÇGE Grup Şirketlerinin gelişen yapısı ve grubun gelecek yatırımları hakkında açıklamada bulunan ÜÇGE Grup Şirketleri Başkanı Esra Güven de “ÜÇGE Grup Şirketlerimiz ile ulusal ve uluslararası faaliyet gösterdiğimiz tüm alanlarda hızlı gelişim sürecindeyiz. Bu gelişimi destekleyecek yeni teknolojiler, yeni ürünler, yeni pazarlar ve yeni tesisler ile yatırımlarımızı hayata geçiriyoruz” dedi.