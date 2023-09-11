ÜÇGE çalışanları geleneksel piknikte buluştu
Mağaza ekipmanları, depo raf sistemleri, robotik depolama çözümleri alanında dünyanın önemli tedarikçilerinden biri olan ve ‘En önemli değerimiz insan’ felsefesi ile hareket eden ÜÇGE, tüm grup şirketleri çalışanları ve ailelerinin bir araya geldiği “Geleneksel Aile Pikniği ”ni düzenledi.
Orhaneli Karagöz Piknik Alanı’nda gerçekleştirilen ve bin kişiyi aşkın katılım sağlanan organizasyonda ÜÇGE grup şirketlerinin çalışanları ve aileleri günlük yaşamın yoğunluğundan uzaklaşarak doğayla iç içe keyifli bir gün geçirdiler.
Spor aktiviteleri, yarışmalar, yemekler ve canlı müzik performansıyla dolu bir gün olan organizasyonda çocuklar için ayrıca oyun alanları ve eğlenceli aktiviteler de yer aldı. Sabah saatlerinde başlayan ve gün boyu devam eden geleneksel aile pikniğinde düzenlenen yiyecek-içecek alanları, tüm katılımcılar için organize edilen on beşin üzerinde farklı eğlenceli etkinlik ile çalışanlar ve aileleri bu güzel günün tadını çıkardı. Etkinliklerin sonunda oyun ve yarışmalarda başarılı olanlara madalyaları takdim edildi. Organizasyona seslendirdikleri şarkılarla renk katan ÜÇGE Müzik Kulübü temsilcileri başarılı sahne performansı ile büyük beğeni topladı. Gün sonunda beyaz eşya, televizyon ve küçük ev aletlerinin yer aldığı bir hediye çekilişi de yapılan piknik, müzik eşliğinde çekilen halaylar ile sona erdi.