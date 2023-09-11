ÜÇGE çalışanları geleneksel piknikte buluştu

Orhaneli Karagöz Piknik Alanı’nda gerçekleştirilen ve bin kişiyi aşkın katı­lım sağlanan organizasyonda ÜÇGE grup şirketlerinin çalışanları ve aileleri günlük yaşamın yoğunluğundan uzak­laşarak doğayla iç içe keyifli bir gün ge­çirdiler.

Spor aktiviteleri, yarışmalar, yemekler ve canlı müzik performansıyla dolu bir gün olan organizasyonda çocuklar için ayrıca oyun alanları ve eğlenceli aktivi­teler de yer aldı. Sabah saatlerinde baş­layan ve gün boyu devam eden geleneksel aile pikniğinde düzenlenen yiyecek-içecek alanları, tüm katılımcılar için organize edilen on beşin üzerinde farklı eğlenceli etkinlik ile çalışanlar ve aileleri bu güzel günün tadını çıkardı. Et­kinliklerin sonunda oyun ve yarışma­larda başarılı olanlara madalyaları takdim edildi. Organizasyona seslendir­dikleri şarkılarla renk katan ÜÇGE Müzik Kulübü temsilcileri başarılı sahne performansı ile büyük beğeni topladı. Gün sonunda beyaz eşya, televizyon ve küçük ev aletlerinin yer aldığı bir hediye çekilişi de yapılan piknik, müzik eşli­ğinde çekilen halaylar ile sona erdi.