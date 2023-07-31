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Tofaş, 7 milyonuncu aracını üretti

Merhum Vehbi Koç’un “Ülkem varsa ben de varım” anlayışı ve “Otomobilin insan ve aile hayatına getirdiği refahın, bu endüstrinin memleket ekonomisine kazandırılan güç kadar önemli olduğu” inancı ile temelleri atılarak; 1971 yılında üretim faaliyetlerine başlayan Tofaş Fabrikası, önemli üretim eşiklerin-den birini aştı ve 7 milyonuncu aracını banttan indirdi. Yarım asırdan fazla süredir Türkiye’de binek ve ticari araç üretimi gerçekleştiren Tofaş Türk Otomobil Fabrikası’ndaki 7 milyonuncu araç, Egea Model Ailesi’nden Fiat Egea Cross Wagon oldu.

Şirketler 31.07.2023, 16:05
Tofaş, 7 milyonuncu aracını üretti

Tofaş, üretime başlan­gıcından bugüne kadar 25 farklı modeli dünya yollarına çıkardı, toplam 3,7 milyon araç ihracatı gerçekleştirdi ve yaklaşık 43 milyar dolar ihracat geliri elde etti.

Sürdürülebilir yönetim modeli, üretim ve ihracat hacmi, Ar-Ge ve teknoloji yetkinlikleri, 6 bine yakın çalışanı ile Türkiye eko­nomisine, sanayii ve Ar-Ge birikimine önemli bir katma değer sağlayan Tofaş, başarılarıyla Tür­kiye otomotiv sektörü­nün yıllar içerisindeki dönüşümünde etkin rol aldı.

#Tofaş
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