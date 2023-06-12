TKG Otomotiv’e 3 ödül birden

Otomotiv sektöründe 40 yılı aşkın deneyimiyle ülke ve Bursa eko­nomisine katkı sağlayan TKG Otomo­tiv’in başarılı çalışmaları Toyota Motor Europe tarafından ödüllendirildi.

Toyoto Motor Europe tarafından her yıl düzenlenen ödül programında TKG Otomotiv’in Adapazarı Fabrikası üç ödüle birden layık görüldü.

Firma, tedarik kategorisinde Achie­vement Award ve Maliye Yönetimi ile Maliyet İyileştirme kategorilerinde Certificate of Recognition ödüllerini aldı.