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TKG Otomotiv’e 3 ödül birden

TKG Otomotiv, Toyota Motor Europe tarafından 3 farklı kategoride ödüle layık görüldü.

Şirketler 12.06.2023, 18:05
TKG Otomotiv’e 3 ödül birden

Otomotiv sektöründe 40 yılı aşkın deneyimiyle ülke ve Bursa eko­nomisine katkı sağlayan TKG Otomo­tiv’in başarılı çalışmaları Toyota Motor Europe tarafından ödüllendirildi.

Toyoto Motor Europe tarafından her yıl düzenlenen ödül programında TKG Otomotiv’in Adapazarı Fabrikası üç ödüle birden layık görüldü.

Firma, tedarik kategorisinde Achie­vement Award ve Maliye Yönetimi ile Maliyet İyileştirme kategorilerinde Certificate of Recognition ödüllerini aldı.

#TKG Otomotiv #ödül
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