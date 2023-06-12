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TKG Otomotiv’e 3 ödül birden
TKG Otomotiv, Toyota Motor Europe tarafından 3 farklı kategoride ödüle layık görüldü.
Şirketler 12.06.2023, 18:05
Otomotiv sektöründe 40 yılı aşkın deneyimiyle ülke ve Bursa ekonomisine katkı sağlayan TKG Otomotiv’in başarılı çalışmaları Toyota Motor Europe tarafından ödüllendirildi.
Toyoto Motor Europe tarafından her yıl düzenlenen ödül programında TKG Otomotiv’in Adapazarı Fabrikası üç ödüle birden layık görüldü.
Firma, tedarik kategorisinde Achievement Award ve Maliye Yönetimi ile Maliyet İyileştirme kategorilerinde Certificate of Recognition ödüllerini aldı.
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