Test cihazında yapay zeka dönemi

Ağır vasıta fren sistemlerinin kritik parça ve ekipmanlarını yerlileştirmeye yönelik yatırımlarını sürdüren May Fren Sistemleri, TKC-004, TKC -008, TKC-010, TKC-011’in ardından yapay zekaya sahip, kendi kendine öğrenme yeteneği ile donatılan TKC-009’u May Fren bayileri, servis noktaları ve kullanıcılarına tanıttı. May Fren Genel Müdürü Taner Yılmaz, “Test cihazları konusunda elde ettiğimiz başarı ve deneyimi bir adım ileri götürerek yeni bir test cihazı geliştirmeye başladık. İleri teknoloji ve yapay zeka olanaklarından faydalanan TKC-009, otomatik basınç ayarlama kumandası, uzaktan müdahale ve kullanım kolaylığı sayesinde, sistemin kendini otomatik olarak test edebilmesine imkan veriyor. Tam otomatik olması nedeniyle kullanım için daha az yetkin personel ihtiyacı sağlıyor. Hassas basınç ayarlama kolaylığı, dijital basınç okuma portu da önemli avantajlarından. Yapay zeka ile desteklenmiş TKC-009 kullanıcı yorumuna minimum ihtiyaç duyuyor, bu sayede geniş kapsamlı bir test sonucu raporluyor” dedi.