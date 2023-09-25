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Tesla’nın kornaları Seger’den

Bursa’da korna üretimi ile yola çıkan Seger, bugün dünyanın önemli korna markaları arasında yer alarak global ticaret içindeki önemli oyunculardan biri oldu.

Şirketler 25.09.2023, 19:49
Tesla’nın kornaları Seger’den

4saniyede 1 korna üreterek rekor denecek sürede ürünü paket­leme aşamasına gelen Seger, 2012 yı­lından beri Tesla’ya korna veriyor.

Seger, yılda 10 milyonu aşan kapasitesiyle korna üre­timi ve satışında dünyada ilk 10’da yer alıyor. 2012 yılın­dan itibaren Tesla’nın onaylı tedarikçisi olan Seger, aynı zamanda, elektrikli araçlar için ürettiği AVAS’ı da pek çok otomobil üreticisine su­nuyor.

Seger, Tesla’nın yanı sıra Renault, Isuzu, Audi, Honda, Mercedes-Benz, Volkswagen, Nissan, Ford, Dacia gibi global otomotiv firmaları ile Tür­kiye’nin ilk ve tek yerli otomobili TOGG’a da korna tedarik ediyor.

Sektörde lider olmanın yolunun Ar-Ge faaliyetlerine odaklanmaktan geçtiğine inandıklarının altını çizen Tezer, her yıl Ar-Ge’ye cironun en az yüzde 3’ünü ayırdıklarını belir­terek “Elektrikli ve daha da geleceğe bakarsak otonom araç alanla­rındaki gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Örneğin, TOGG’dan da önce, elektrikli araç konusunda dünyanın en vizyoner şirketlerin­den Tesla ile 2012 yılında çalış­maya başladık. Tesla’nın Model S, Model SX ve Model Y’nin tedarikçisi konumundayız. En yeni modelleri Everest için ise nomine edildik. Eve­rest için Ekim ayında seri sevkiyatı­mız başlayacak” dedi.

#Tesla #Seger
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