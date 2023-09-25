Tesla’nın kornaları Seger’den
Bursa’da korna üretimi ile yola çıkan Seger, bugün dünyanın önemli korna markaları arasında yer alarak global ticaret içindeki önemli oyunculardan biri oldu.
4saniyede 1 korna üreterek rekor denecek sürede ürünü paketleme aşamasına gelen Seger, 2012 yılından beri Tesla’ya korna veriyor.
Seger, yılda 10 milyonu aşan kapasitesiyle korna üretimi ve satışında dünyada ilk 10’da yer alıyor. 2012 yılından itibaren Tesla’nın onaylı tedarikçisi olan Seger, aynı zamanda, elektrikli araçlar için ürettiği AVAS’ı da pek çok otomobil üreticisine sunuyor.
Seger, Tesla’nın yanı sıra Renault, Isuzu, Audi, Honda, Mercedes-Benz, Volkswagen, Nissan, Ford, Dacia gibi global otomotiv firmaları ile Türkiye’nin ilk ve tek yerli otomobili TOGG’a da korna tedarik ediyor.
Sektörde lider olmanın yolunun Ar-Ge faaliyetlerine odaklanmaktan geçtiğine inandıklarının altını çizen Tezer, her yıl Ar-Ge’ye cironun en az yüzde 3’ünü ayırdıklarını belirterek “Elektrikli ve daha da geleceğe bakarsak otonom araç alanlarındaki gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Örneğin, TOGG’dan da önce, elektrikli araç konusunda dünyanın en vizyoner şirketlerinden Tesla ile 2012 yılında çalışmaya başladık. Tesla’nın Model S, Model SX ve Model Y’nin tedarikçisi konumundayız. En yeni modelleri Everest için ise nomine edildik. Everest için Ekim ayında seri sevkiyatımız başlayacak” dedi.