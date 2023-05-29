Sisina Enerji inovasyon ve teknolojiye yatırım yapıyor
Bursa’da güneş enerjisi santralleri kurulumunda öncü kuruluşlardan olan Sisina Enerji, sektöründe Türkiye’nin önde gelen EPC firmalarından Sungen Solar Enerji ile iş birliği yaparak gücünü pekiştirdi.
Bursa’da 2011 yılında aile şirketi olarak kurulan Sisina Ortaklığı ilk olarak tekstil alanında faaliyet göstermeye başladı, ardından da enerji sektörüne ilk adımı attı. Firma, 2017 yılında UEDAŞ ile bağlantı anlaşması imzalayarak 12 bin m2 arazide kendine ait güneş enerji santralini (GES) kurdu ve Nilüfer’deki şirket merkezinde EPC faaliyetlerine başladı.
Sungen Solar Enerji’nin Türkiye’nin 11 farklı elektrik dağıtım bölgesinde 600 MW TEDAŞ projelendirme ve anahtar teslim olmak üzere saha ve çatı üzeri GES tesisleri kurduğu ve devreye aldığı bilgisini paylaşan Sisina Enerji Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Özcü, “Yüksek performanslı proje tasarımı ve uluslararası standartlara haiz kaliteli malzeme ve işçilik ile bütünleşen Sungen Solar Enerji santrallerinden yılda ortalama 300 milyon kWh temiz enerji elde edilmektedir” şeklinde ifade etti.
İş birliği yaptıkları Sungen Solar Enerji’nin yatırım, ciro ve ihracat rakamları bakımından Türkiye’de EPC sektöründe ilk üçte olduğuna dikkat çeken Özcü, firmanın Finlandiya, Fas, Suudi Arabistan gibi temsilcilikleri ile birçok uluslararası projeye imza attığını söyledi.