Seger, E-Mobilite’ye yöneldi

Elektrik ile çalışan, fo­sil yakıt kullanımını sı­fıra indirmiş çevre dostu ulaşım araçlarını ifade eden Elektromobilite yani kısaca E-mobilite, otomotiv sektöründe de her geçen gün yaygınla­şıyor.

E-mobilite cihazları­nın dünya pazarındaki payı her geçen yıl büyük bir artış gösteri­yor. Dünya çapında satılan araçların yak­laşık olarak yüzde 8 ila yüzde 10’luk bö­lümü artık elektrikli araçlardan oluştu­ğunu söyleyen Seger Tasarım Merkezi Müdürü Tolga Kumral, “TOGG T10X mo­deli, bunun yanında Tesla’nın ve bazı Çin menşeili elektrikli araç üreticilerinin Tür­kiye pazarına girişleriyle beraber E-mobi­lite cihazlarının Türkiye pazarındaki pay­larının çok hızlı bir şekilde yükselişe geçmesi bekleniyor” şeklinde ifade etti.