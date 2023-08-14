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Seger, E-Mobilite’ye yöneldi
Seger gelecek vizyonunu yeniden şekillendirerek E-mobilite üzerine Ar-Ge projeleri geliştiriyor.
Şirketler 14.08.2023, 22:37
Elektrik ile çalışan, fosil yakıt kullanımını sıfıra indirmiş çevre dostu ulaşım araçlarını ifade eden Elektromobilite yani kısaca E-mobilite, otomotiv sektöründe de her geçen gün yaygınlaşıyor.
E-mobilite cihazlarının dünya pazarındaki payı her geçen yıl büyük bir artış gösteriyor. Dünya çapında satılan araçların yaklaşık olarak yüzde 8 ila yüzde 10’luk bölümü artık elektrikli araçlardan oluştuğunu söyleyen Seger Tasarım Merkezi Müdürü Tolga Kumral, “TOGG T10X modeli, bunun yanında Tesla’nın ve bazı Çin menşeili elektrikli araç üreticilerinin Türkiye pazarına girişleriyle beraber E-mobilite cihazlarının Türkiye pazarındaki paylarının çok hızlı bir şekilde yükselişe geçmesi bekleniyor” şeklinde ifade etti.
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