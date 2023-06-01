Sanayi yapılarına Turkay İnşaat eli değiyor

Turkay İnşaat Kurucu Ortağı İnşaat Mühendisi Buğra Aydınlar, hırdavat ve yapı malzemeleri alanındaki bilgi, birikim ve tecrübelerini, müşterilerine ve proje ortaklarına Turkay İnşaat ile aktarmaya devam ettiklerini belirtti. İnşaat sektöründeki çalışmalarında renovasyon projelerine ağırlık verdiklerini vurgulayan Aydınlar, yapı malzemeleri alanında 27 yıldır yaptıkları çalışmalar ile inşaat sektörüne dair önemli tecrübeler kazandıklarının altını çizdi.

“Bursa’daki 17 sanayi bölgesinde çalışma yapıyoruz”

Aydınlar, “Bursa’da konut inşaatı noktasında önemli yatırımlar hızla sürüyor. Ancak biz Bursa’nın aynı zamanda önemli bir sanayi şehri olmasından hareketle, organize sanayi bölgelerindeki yapıların renovasyon projelerine ağırlık veriyoruz. Bursa’daki 17 sanayi bölgesinde çalışmalarımıza başladık. Fabrika binalarının yenilemelerini yaparken, çağın ve üretim türlerinin gereksinimlerine göre tesislerin modernizasyonunu da sağlıyoruz” dedi.

“Kaynak ve zaman yönetimini en iyi şekilde planlıyoruz”

Aydınlar, “Sağladığımız doğru kaynak kullanımı ve zaman yönetimi ile çözüm ortağı olduğumuz markalarımıza, projeden, tasarıma tüm iş kalemleri noktasında tek noktadan hizmet veriyoruz. Ayrıca sanayi yapıları projelerinde en çok aranan İş Sağlığı ve Güvenliği kuralları konusundaki hassasiyetimizle kurumsal bir inşaat hizmeti sunuyoruz. Sanayi bölgelerinde yeni üretim tesisleri inşa ediyoruz. Ayrıca şirket bünyesinde İnşaat Mühendisi, Mimar ve İç Mimar olmak üzere çok etkili bir teknik kadroya sahip olduğumuzu planlama, proje ve uygulamaya çok dikkat ettiğimizi belirtmeliyim. Yeni projeler ve çalışmalar için ekibimizi sürekli büyütüyor ve geliştiriyoruz. ” diye konuştu.

“Tüm alanlarda yenileme süreçlerini yürütüyoruz”

Yaz dönemiyle birlikte sanayi yapılarında bakım, onarım ve yenilenme sürecinin başladığına da dikkati çeken İnşaat Mühendisi Aydınlar, “Birçok fabrikanın altyapı ve üstyapı yenileme çalışmalarına başlandı. İhtiyaç duyulan tüm renevasyon ve iyileştirme çalışmaları sürüyor. Çatı, cephe, yalıtım, zemin, mekanik ve elektrik tesisatları gibi tesislerdeki ihtiyaç olan tüm alanlarda yenileme süreçlerini yürütüyoruz. Ayrıca çelik konstrüksiyon depolama alanları yapımı ile betonarme ve prefabrik yapıların inşaatlarını da yapıyoruz.” diye konuşan Aydınlar, hali hazırda NOSAB’da 2, DOSAB, HOSAB ve Gemlik Limanı’nda birer adet olmak üzere 5 ayrı noktadaki şantiyelerinde çalışmalarına devam ettiklerini belirtti.