Sanat ve mobilya Çetinkaya’da buluşuyor

MEC Çetinkaya Mobilya Sanatı’nın ku­rucusu Mustafa Çetinkaya, sektöre 1998 yılında ulusal mobilya firmalarının Mar­mara toptancılığını yaparak başladıkla­rını anımsatarak, “İlk depomuz Ovaakça’daydı. Sonrasında İzmir Yolu üzerinde 2 bin metrekarelik mağaza­mızda standart mobilya satışları ile Mar­mara Bölgesi toptancılığı yaptık. Ancak müşteri taleplerinin değişmeye başladı­ğını gözlemledik. Aileler artık rahatlık ve yüksek kalitenin yanı sıra standart mobil­yaların dışında kendine has mobilyaları evlerinde görmek istiyor” dedi.

Bu taleplere cevap vermek için An­kara’da koltuk ve mobilya atölyesi ile bo­yahane satın aldıklarını kaydeden Çetin­kaya, imal ettikleri tüm ürünlerde 1’inci sınıf ham madde kullandıklarını dile ge­tirdi. Ürünlerinin kalite kontrolünü ger­çekleştirdikten sonra paketlenerek sevkiyata hazır hale getirdiklerini söyle­yen Çetinkaya, “Mobilyalarımızı Tür­kiye’nin dört bir yanına ve Avrupa, Orta Doğu ve Rusya gibi pazarlara satıyoruz. Özellikle Avrupa’daki müşterilerimizin teslimatını direkt eve teslim ediyoruz” diye konuştu.

Mustafa Çetinkaya, Bursa’daki mağaza­larında klasik, avangarde, country, mo­dern ve lüks mobilyalarının sunumlarını gerçekleştirdiklerini belirterek, “Ayrıca ürünlerimizi MEC Çetinkaya Mobilya Sa­natı Instagram sayfamızda da yayınlıyo­ruz. Ürünlerimizin tamamında müşterilerimizin istekleri doğrultusunda ölçü ve renk değişimi yapıyoruz” dedi.