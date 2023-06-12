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Sanat ve mobilya Çetinkaya’da buluşuyor

Mobilya sektöründe çeyrek asra dayanan tecrübesini kişiye özel üretimle taçlandıran Çetinkaya Mobilya, birbirinden eşsiz ürünlerini Türkiye’nin tüm şehirleri ile Avrupa, Orta Doğu ve Rusya bölgelerindeki müşterilerine ulaştırıyor.

Şirketler 12.06.2023, 18:10
Sanat ve mobilya Çetinkaya’da buluşuyor

MEC Çetinkaya Mobilya Sanatı’nın ku­rucusu Mustafa Çetinkaya, sektöre 1998 yılında ulusal mobilya firmalarının Mar­mara toptancılığını yaparak başladıkla­rını anımsatarak, “İlk depomuz Ovaakça’daydı. Sonrasında İzmir Yolu üzerinde 2 bin metrekarelik mağaza­mızda standart mobilya satışları ile Mar­mara Bölgesi toptancılığı yaptık. Ancak müşteri taleplerinin değişmeye başladı­ğını gözlemledik. Aileler artık rahatlık ve yüksek kalitenin yanı sıra standart mobil­yaların dışında kendine has mobilyaları evlerinde görmek istiyor” dedi.

Bu taleplere cevap vermek için An­kara’da koltuk ve mobilya atölyesi ile bo­yahane satın aldıklarını kaydeden Çetin­kaya, imal ettikleri tüm ürünlerde 1’inci sınıf ham madde kullandıklarını dile ge­tirdi. Ürünlerinin kalite kontrolünü ger­çekleştirdikten sonra paketlenerek sevkiyata hazır hale getirdiklerini söyle­yen Çetinkaya, “Mobilyalarımızı Tür­kiye’nin dört bir yanına ve Avrupa, Orta Doğu ve Rusya gibi pazarlara satıyoruz. Özellikle Avrupa’daki müşterilerimizin teslimatını direkt eve teslim ediyoruz” diye konuştu.

Mustafa Çetinkaya, Bursa’daki mağaza­larında klasik, avangarde, country, mo­dern ve lüks mobilyalarının sunumlarını gerçekleştirdiklerini belirterek, “Ayrıca ürünlerimizi MEC Çetinkaya Mobilya Sa­natı Instagram sayfamızda da yayınlıyo­ruz. Ürünlerimizin tamamında müşterilerimizin istekleri doğrultusunda ölçü ve renk değişimi yapıyoruz” dedi.

#Çetinkaya #sanat #üretim #mobilya
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