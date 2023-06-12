Sanat ve mobilya Çetinkaya’da buluşuyor
Mobilya sektöründe çeyrek asra dayanan tecrübesini kişiye özel üretimle taçlandıran Çetinkaya Mobilya, birbirinden eşsiz ürünlerini Türkiye’nin tüm şehirleri ile Avrupa, Orta Doğu ve Rusya bölgelerindeki müşterilerine ulaştırıyor.
MEC Çetinkaya Mobilya Sanatı’nın kurucusu Mustafa Çetinkaya, sektöre 1998 yılında ulusal mobilya firmalarının Marmara toptancılığını yaparak başladıklarını anımsatarak, “İlk depomuz Ovaakça’daydı. Sonrasında İzmir Yolu üzerinde 2 bin metrekarelik mağazamızda standart mobilya satışları ile Marmara Bölgesi toptancılığı yaptık. Ancak müşteri taleplerinin değişmeye başladığını gözlemledik. Aileler artık rahatlık ve yüksek kalitenin yanı sıra standart mobilyaların dışında kendine has mobilyaları evlerinde görmek istiyor” dedi.
Bu taleplere cevap vermek için Ankara’da koltuk ve mobilya atölyesi ile boyahane satın aldıklarını kaydeden Çetinkaya, imal ettikleri tüm ürünlerde 1’inci sınıf ham madde kullandıklarını dile getirdi. Ürünlerinin kalite kontrolünü gerçekleştirdikten sonra paketlenerek sevkiyata hazır hale getirdiklerini söyleyen Çetinkaya, “Mobilyalarımızı Türkiye’nin dört bir yanına ve Avrupa, Orta Doğu ve Rusya gibi pazarlara satıyoruz. Özellikle Avrupa’daki müşterilerimizin teslimatını direkt eve teslim ediyoruz” diye konuştu.
Mustafa Çetinkaya, Bursa’daki mağazalarında klasik, avangarde, country, modern ve lüks mobilyalarının sunumlarını gerçekleştirdiklerini belirterek, “Ayrıca ürünlerimizi MEC Çetinkaya Mobilya Sanatı Instagram sayfamızda da yayınlıyoruz. Ürünlerimizin tamamında müşterilerimizin istekleri doğrultusunda ölçü ve renk değişimi yapıyoruz” dedi.