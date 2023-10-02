Rüzgar Türbini Kule Üreticisi Gesbey’den ikinci fabrika
Beyçelik Holding ve GRI Renewable Industries ortaklığı ile rüzgar türbini kule üretimi alanında faaliyet gösteren Gesbey, Bandırma Organize Sanayi Bölgesi’nde ikinci fabrikasını açtı.
Beyçelik Holding ve GRI Renewable Industries (GRI) ortaklığı ile 2011 yılından bu yana Bandırma Organize Sanayi Bölgesinde rüzgar türbini kule üretimi gerçekleştiren Gesbey aynı bölgede ikinci fabrikasının açılışını gerçekleştirdi. 30 Milyon Avro yatırımla 108 bin metrekarelik alana kurulu yeni fabrikada yılda çapı 6.4 metre ve 120 ton ağırlığında 110 adet rüzgar türbini kulesi üretilecek. Törene Beyçelik Holding Yönetim Kurulu Başkanı Faik Çelik, Beyçelik Holding CEO’su Baran Çelik, GRI Renewable Industries Yönetim Kurulu Başkanı Jon Riberas Mera, Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, Gönen Kaymakamı Arslan Yurt ve Gesbey şirket çalışanları katıldı.
Üretim kapasitemiz
yüzde 30 artacak
Cumhuriyetin kuruluşunun 100. yılını kutladığımız 2023 yılında ikinci fabrikalarının açılışını yapıyor olmanın çok gurur verdiğini belirten Beyçelik Holding CEO’su Baran Çelik konuşmasında şunları söyledi: “Sürdürülebilir bir gelecek için yenilenebilir enerjinin önemini bilen bir Grup olarak bu doğrultuda yatırımlarımıza hiç ara vermedik. Bugün bu yatırımlarımız sonucunda ikinci fabrikamızın açılışını yapıyoruz. Yeni fabrikamız ile birlikte hali hazırda yılda 320 eş değer kule üretimi kapasitemiz yüzde 30 artış sağlayacak ve 120 kişiye yeni istihdam olanağı yaratıyor olacağız.”
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