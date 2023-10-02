Rüzgar Türbini Kule Üreticisi Gesbey’den ikinci fabrika

Beyçelik Holding ve GRI Rene­wable Industries (GRI) ortaklığı ile 2011 yılından bu yana Bandırma Organize Sanayi Bölgesinde rüzgar türbini kule üretimi gerçekleştiren Gesbey aynı bölgede ikinci fabrikası­nın açılışını gerçekleştirdi. 30 Milyon Avro yatırımla 108 bin metrekarelik alana kurulu yeni fabrikada yılda çapı 6.4 metre ve 120 ton ağırlığında 110 adet rüzgar türbini kulesi üretile­cek. Törene Beyçelik Holding Yönetim Kurulu Başkanı Faik Çelik, Beyçelik Holding CEO’su Baran Çelik, GRI Rene­wable Industries Yönetim Kurulu Baş­kanı Jon Riberas Mera, Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, Gönen Kaymakamı Arslan Yurt ve Gesbey şir­ket çalışanları katıldı.

Üretim kapasitemiz

yüzde 30 artacak

Cumhuriyetin kuruluşunun 100. yılını kutladığımız 2023 yılında ikinci fabrikalarının açılışını yapıyor olmanın çok gurur verdiğini belirten Beyçelik Holding CEO’su Baran Çelik konuşmasında şunları söyledi: “Sür­dürülebilir bir gelecek için yenilene­bilir enerjinin önemini bilen bir Grup olarak bu doğrultuda yatırım­larımıza hiç ara vermedik. Bugün bu yatırımlarımız sonucunda ikinci fab­rikamızın açılışını yapıyoruz. Yeni fabrikamız ile birlikte hali hazırda yılda 320 eş değer kule üretimi kapasitemiz yüzde 30 artış sağlayacak ve 120 kişiye yeni istihdam olanağı yaratıyor olacağız.”