REVEGO geleceğe iz bırakacak

Mağaza ekipmanları ve depo raf sistemleri alanında dünyanın önemli markalarından biri olan ÜÇGE, son yıllarda çevresel çözümler ve geri dönüşüm sistemleri alanında da Ar-Ge, üretim ve yazılım faaliyetlerini sürdürüyordu. ÜÇGE aldığı karar ile yeni bir şirketleşme yoluna giderek REVEGO adıyla bu faaliyetlerine devam edeceğini açıkladı. Şirket, Bursa Işıktepe OSB’de kurulan 10 bin metrekare alana sahip yeni fabrikasında depozito iade otomatları, kamusal iade merkezleri ve doğrulama tesisleri sistemlerinin üretimini gerçekleştirecek hem ulusal hem de global pazara sunacak.

ÜÇGE Grup Şirketleri Başkanı Esra Güven, “REVEGO, ÜÇGE Grup Şirketleri çatısı altındaki 10 şirketimizden biri olarak faaliyetlerine başladı. 47 yıllık köklü geçmişi ile ÜÇGE, mağaza ekipmanları ve raf sistemleri, depo raf sistemleri, akıllı depolama, dijital sistem çözümleri ve çok çeşitli endüstriyel ürün yelpazesi ile dünyanın önemli tedarikçilerinden biri olarak faaliyetlerini sürdürüyor. 2023 yılı ikinci yarısı tüm çevresel çözümlerimizi REVEGO çatısı altında hayata geçirmeye başladık.

REVEGO Çevresel Çözümler ve Teknolojileri AŞ olarak, çevre politikaları kapsamında sektörüne yönelik; ürün geliştirme, yazılım sistemleri ile dijital altyapı ve depolama sistemleri ile uçtan uca çözümler geliştirmekteyiz” dedi.