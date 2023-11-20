REVEGO Ecomondo Fuarı’nda

REVEGO, ziyaretçilerine sürdürülebilir bir yatırım perspektifi sunarak yer aldığı fuarda sergilediği depozito iade otomatları ve doğrulama tesisi çözümleri ile global sektör temsilcileri tarafından büyük ilgi gördü.

ÜÇGE Grup Şirketleri çatısı altında yüzde yüz yerli Ar-Ge çalışmaları, üretimi ve IoT tabanlı teknolojileri çevresel çözümler üreten REVEGO, İtalyan Fuarcılık Grubu tarafından Rimini Fuar Merkezi’nde düzenlenen Ecomondo’nun en büyük ve uluslararası en kapsamlı edisyonunda yer aldı.

ÜÇGE Grup Şirketleri Başkanı Esra Güven “Sürdürülebilirlik ve dijital dönüşümü, hem şirket bünyesindeki operasyonlarına hem de ürün yelpazesine ekleyerek, inovatif bir yaklaşımla pazara sunan firmamız, bu bağlamda önemli projelere imza atıyor. Bilindiği üzere 2029 yılı sonuna kadar Avrupa ülkeleri, depozito iade sistemine geçiş sağlayacak. Ülkemizde de yakın zamanda devreye girecek olan bu sistem, kullanılmış içecek ambalajlarını, doğaya zarar vermeden geri dönüşüme kazandırmayı ve bu sayede döngüsel ekonomiye ve sürdürülebilir geleceğe katkı sağlamayı hedefliyor.

Biz de sistemi ve yazılımı ile birlikte Ar-Ge merkezimiz kapsamında sürdürdüğümüz çalışmalarımızı bir üst seviyeye taşıyarak, yerli üretimimiz olan akıllı depozito iade makinelerimizi ve doğrulama tesisi çözümlerimizi dünyaya ihraç edecek bir seviyeye ulaştırdık” dedi.